Skąd wzięła się Twoja miłość do aktywnego stylu życia?

Od dziecka nie potrafiłam ‚usiedzieć’ w jednym miejscu i rozpierała mnie energia. W szkole uwielbiałam wf i brałam czynny udział w różnych zawodach sportowych, potem zapisałam się na judo. Aktualnie trenuję na siłowni i jestem zakochana w ciężarach. Wydaje mi się, że pasja do sportu to część mojego charakteru. Trening traktuję jak wyzwanie i rywalizację z samą sobą.

Reklama

Jak motywujesz się do ćwiczeń? Masz na to jakieś sprawdzone sposoby?

Jak wspomniałam wyżej, od zawsze kochałam aktywny tryb życia i nie potrzebuję kosmicznych dawek motywacji. Największą jest dla mnie to, jak zmieniła się moja sylwetka. Niekiedy wracam do starych zdjęć i nie mogę uwierzyć, jak różni się moje ciało, odkąd zaczęłam ‚dźwigać’ na siłowni. Dodatkowo uważam, że w ubraniach sportowych wyglądam najlepiej, wiec na treningu czuję pełnię swojej kobiecości. Zakładanie ich to też rodzaj motywacji – zwracam uwagę na to, jak wyglądają, jak pachną – to wszystko dodaje mi energii do ćwiczeń.

Czyli masz sprawdzone triki, które pomagają! A jak radzisz sobie z codziennymi obowiązkami? Instagram czy inne media społecznościowe prezentują piękne efekty, ale wiadomo, że codzienność nie jest tak kolorowa.

Podstawą jest planowanie. Zawsze wiem, co zjem następnego dnia. Kupuje konkretne produkty. Od warzyw po środki do prania - wiem, co lubię i kiedy czego użyje. Mam kilka sprawdzonych rozwiązań. Na przykład ubrania sportowe wymagają szczególnej pielęgnacji. Musi być ona delikatna, ale skuteczna, bo noszenie ich w czasie wysiłku oraz wkładanie do torby po treningu sprawia, że nieprzyjemne zapachy wnikają głęboko we włókna tkanin. Strój do ćwiczeń piorę w Persilu. Linia Against Bad Odors, dzięki specjalnej Technologii Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów, świetnie pielęgnuje ubrania sportowe i zapewnia im świeżość na dłużej. Formuła żelu wnika głęboko w tkaniny, skutecznie czyszcząc je i zwalczając ich nieprzyjemny zapach. Niby szczegół, ale każda rzecz ma znaczenie przy intensywnym trybie życia.

Czy czujesz się inspiracją dla swoich obserwatorów?

Nie zastanawiam się nad tym, chociaż zdarza mi się dostać wiadomość z podziękowaniami, że zaraziłam kogoś pasją do sportu. Jeśli wiec będąc dla kogoś inspiracją mam możliwość pomóc tej osobie zmienić jej życie, to jest to dla mnie ogromne szczęście. Oby takich osób było jak najwięcej!

Z jakimi problemami przychodzą do Ciebie fani? Czy dotyczą one tylko aktywnego stylu życia?

Ile różnych ludzi, tyle problemów. Obserwatorzy potrafią mi się zwierzać z najgłębszych zakamarków prywatnego życia, oczywiście nie jestem psychologiem i pomagam tylko wtedy, kiedy mam pewność, że komuś nie zaszkodzę. Zagadnienia sportowe rozwiązuję cały czas, bo każdego dnia przychodzą nowe osoby z licznymi pytaniami.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Persil