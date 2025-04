Reklama

Krawat? Ale to już było! A może skarpetki w renifery? Nieeee, to nudne. Twój facet od razu się zorientuje, że nie miałaś pomysłu i kupiłaś cokolwiek, trochę na odczepne. W Święta nie o to chodzi. Co w takim razie podarować mężczyźnie swojego życia, by był szczęśliwy? My już wiemy. Te prezenty nie zajmą dużo miejsca pod choinką, ale na pewno się mu spodobają!

Coś, dla mężczyzny z brodą

Twój facet to drwal z zarostem? Pewnie bywa częstym gościem w babrbershoopach. A co byś powiedziała na prywatny salon SPA, który możesz podarować mu w te Święta? Pomyśl o zestawie L’Oréal Men Expert Barber Club, w skład którego wchodzi:

Żel do mycia brody, twarzy i włosów , który dokładnie usuwa zanieczyszczenia

, który dokładnie usuwa zanieczyszczenia Krem do stylizacji brody i włosów

Olejek do długiej brody i skóry , który dyscyplinuje i odżywia brodę bez przetłuszczania, dodatkowo łagodząc uczucie swędzenia oraz odżywiając skórę pod brodą

, który dyscyplinuje i odżywia brodę bez przetłuszczania, dodatkowo łagodząc uczucie swędzenia oraz odżywiając skórę pod brodą Żel nawilżający do krótkiej brody i skóry, który zmiękcza szorstki zarost, łagodzi uczucie ściągnięcia skóry oraz nawilża całą twarz

Kosmetyki od L'Oreal do pielęgnacji brody i wąsów, inspirowane są wiedzą najlepszych barberów. Dzięki zawartości olejku z drzewa cedrowego, kosmetyki z linii Barber Club zapewniają intensywną pielęgnację. Do tego pięknie pachną i występują w eleganckich opakowaniach, w męskim stylu.

Zestaw idealny dla sportowca

Twój mężczyzna to typ osoby czerpiącej z życia pełnymi garściami? Ciągle coś robi? Po intensywnym dniu w pracy znajduje czas na hobby, siłownię i oczywiście dla ciebie? W te święta podaruj mu coś, co sprawi, że poczuje jak ważny jest dla ciebie, jak bardzo rozumiesz jego potrzeby i zainteresowania. Pomyśl o karnecie na siłownię, gadżecie sportowym i obowiązkowo antyperspirancie, który zapewni długotrwałą ochronę i przy okazji nie pobrudzi ubrań.

Postaw na dezodorantach Men Expert z innowacyjną technologię opracowaną przez L’Oréal Paris, która niezawodnie chroni nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Zawarte w dezodorantach Men Expert substancje aktywne idealnie dopasowują się do męskiej skóry, działając niezwykle skutecznie, szybko i przez bardzo długi czas. Antyperspirant świeżo pachnie i nie zostawia śladów na ubraniach!

Drobiazg, który wywoła uśmiech na jego twarzy i nie spowoduje zmarszczek mimicznych

Mężczyźni są coraz bardziej świadomi w kwestii dbania o siebie. Używają większej ilości kosmetyków niż jeszcze 20 lat temu, ba - niektórzy wiedzą nawet, do czego służą te kobiece. I bardzo dobrze! Zarówno tym, którzy dbają o siebie, jak i dla tych, którzy uważają, że do szczęścia jest im potrzebny jedynie żel do ciała i włosów 3w1, podaruj krem do twarzy Vita Lift 5 od L'Oréal Men Expert. Kosmetyk zwalcza aż 5 oznak starzenia się skóry: wygładza zmarszczki, nawilża i ujędrnia skórę, rozjaśnia cerę, a opuchnięcia wyglądają na zmniejszone.

A ty, który zestaw wybierasz?

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką L'Oreal