Akademia Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna w lokalnych społecznościach pomaga dzieciom, które w siebie nie wierzą i mają niską samoocenę. Poprzez cotygodniowe zajęcia z indywidualnym tutorem, na nowo kształtuje się ich poczucie własnej wartości i rozwijają się mocne strony. Celem Akademii jest to, by dzieci zaczęły samodzielnie pokonywać trudności i z podniesioną głową patrzyły w przyszłość oraz by realizowały swój potencjał, marzenia i aspiracje. Akademia Przyszłości każdego roku wspiera ponad 1500 podopiecznych.

Marka TK Maxx jest strategicznym partnerem programu Akademii przyszłości

Tym razem, po czasie lockdownu, dzieci potrzebują tej pomocy jak nigdy przedtem. Dlatego marka znów wspiera akcję. Teraz połączyła siły z ilustratorką – Olką Osadzińską, by stworzyć serię limitowanych produktów z ukrytym znaczeniem. Kwiaty, które zdobią wyjątkowe przypinki i notesy, symbolizują rozwijający się potencjał podopiecznych Akademii Przyszłości. To, co pozwala im w pełni zakwitnąć, to obecność wspierających dłoni każdego z nas.

Czasem wystarczy jedna osoba, która zobaczy w nas coś wyjątkowego – naszą wartość jako małego człowieka, talent, potencjał, umiejętności, by mieć motywację do dalszego rozwoju. Program Akademia Przyszłości to wspaniała inicjatywa, która daje dzieciom szansę zrealizować swoje marzenia – mówi Olka Osadzińska.

Wszystkie elementy kolekcji powstały w Polsce

W kolekcji charytatywnej TK Maxx znalazły się notesy, w całości wykonane z materiałów z recyklingu oraz oryginalne, ręcznie tworzone przypinki. Kolekcja będzie dostępna od 1. lipca we wszystkich sklepach TK Maxx.

Ozdobione kwiatami notesy zostały stworzone w dwóch rozmiarach: A6 (15,99 zł), i A5 (19,99 zł). Doskonale sprawdzą się w roli plannerów, pamiętników czy notatników.

Piny (5,99 zł) w kolorze głębokiego granatu, połączonego z letnim odcieniem pastelowego żółtego, pomarańczowego i lawendowego, będą idealnymi dodatkami takich elementów garderoby, jak jeansowe kurtki czy torebki.

Kolekcja jest ekskluzywna i limitowana, więc każdy sklep ma ograniczoną liczbę produktów.

W ofercie TK Maxx regularnie pojawiają się produkty charytatywne. Zysk z akcji zawsze zasila konto Akademii Przyszłości. W poprzednich latach limitowane kolekcje akcesoriów tworzyli dla marki Michał Szulc, Bizuu, The Odder Side. Produkty zaprojektowane przez Olkę Osadzińską będą dostępne w lipcu. Przez cały miesiąc w sklepach przy kasach będą też wystawione skarbonki, do których będzie można wrzucić datek w dowolnej wysokości, niezależnie od zakupu charytatywnych produktów. Datek będzie też można przekazać online korzystając z kodu QR dostępnego w sklepie oraz na opakowaniu produktów.

Więcej informacji: www.tkmaxx.pl oraz www.akademiaprzyszlosci.org.pl.

Artykuł powstał z udziałem marki TKMaxx