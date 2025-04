Wybór sylwestrowej kreacji nie należy do najprostszych. Każda z nas przecież chce wyglądać modnie, stylowo, wygodnie i inaczej niż koleżanka, bo przecież nie ma niczego gorszego, niże dwie takie same stylizacje na jednej imprezie. Na jakie kreacje warto zwrócić uwagę w tym roku? Podpowiadamy!

Cekiny! Wszędzie cekiny!

To trend, który co roku odżywa w okresie Sylwestra. Mieniące się cekiny możesz nosić na wiele sposobów. Świetnie sprawdzą się jako total look w postaci sukienki, ale też w zestawie koszulka-cekinowa spódnica. Jeśli nie jesteś fanką błyskotek w stroju, to postaw na modne, cekinowe dodatki, na przykład w postaci szpilek, torebki czy kolczyków!

Plisowane spódnice

Jeśli należysz do grona osób, które stawiają na wygodne stylizacje, najlepiej z grupy tych "nie tylko na jeden raz", to pomyśl o modnych w tym sezonie plisowanych spódnicach. Śmiało możesz je połączysz z golfem, koszulą, czy T-shirtem. Po Sylwestrze będziesz mogła założyć ja również do pracy czy na spotkanie ze znajomymi.

Wiecznie modny black&white

Ten klasyk sprawdzi się zawsze i wszędzie. Postaw na białą koszulę i ciemną spódnicę lub spodnie. Do tego wybierz odważniejsze dodatki, na przykład cekinową torebkę lub klasyczną chanelkę.

Drapieżna panterka

Na Sylwestrowej imprezie możesz pokazać pazur. Postaw na najmodniejszy print tego sezonu i wybierz sukienkę lub kombinezon w panterkę. Tego typu stylizacje znajdziesz niemal w każdej sieciówce!

Gdzie znaleźć najlepsze stylizacje na Sylwestra?

My jesteśmy wierne zakupom on-line. Nie tracisz czasu na dojazd, nie musisz szukać miejsca parkingowego i nie denerwujesz się tłumami, które tak jak ty szukają czegoś wyjątkowego na ten jedyny w swoim rodzaju wieczór. Pomyśl o zakupach przez Internet, które zrobisz w domu, w kawiarni czy w drodze do pracy. Wygodnie, bez stresu i o dowolnej porze.

Jeśli Gwiazdkowe prezenty spowodowały, że w twoim portfelu widnieją pustki i teraz obawiasz się, że na imprezę sylwestrową będziesz musiała wybrać się w czymś starym, to mamy dla ciebie rozwiązanie!

Nie musisz mieć gotówki, by kupić wymarzoną stylizację. Wystarczy, zrobisz zakupy w swoim ulubionym sklepie internetowym tak, jak zawsze. Przy finalizowaniu transakcji wybierz metodę płatności „Kupuj teraz – zapłać później”. Teraz nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na przesyłkę. Za zakupy zapłacisz później i co najlepsze, nikt nie doliczy ci żadnej prowizji!

"Kupuj teraz - zapłać później" - poznaj szczegóły

Nie musisz się zastanawiać, czy obecnie stać cię na wymarzony przedmiot. Dzięki "Kupuj teraz - zapłać później" możesz skorzystać z odroczonej zapłaty, ale z zakupu możesz cieszyć się od razu. Oferujemy Ci 21-dniową albo 30-dniową odroczoną płatność, za którą nie zapłacisz nawet złotówki! Nie możesz pozwolić sobie na jednorazową spłatę? Wybierz dogodne raty o bardzo niskim oprocentowaniu, nawet na 12 miesięcy. "Kupuj teraz - zapłać później" finansuje zakupy aż do 2.000 złotych!

Obawiasz się, że zamówiony przedmiot nie spełni twoich oczekiwań lub nie będzie zgodny z opisem? Nie musisz się już martwić czasochłonnymi procedurami i czekać na zwrot gotówki. Wystarczy, że odeślesz towar sprzedawcy w ustalonym przez niego terminie. To wszystko! Koniec z zamrożonymi środkami na koncie.

Proste, szybkie, wygodne i bezpieczne! Teraz możesz pozwolić sobie na zakupy w każdym momencie!

