Jak co roku w grudniu, Coca-Cola podejmuje szereg rozmaitych działań, które pozwalają Polakom wspólnie odliczać dni do świąt. We wszystkich miastach, które odwiedzi legendarna ciężarówka, zostanie utworzona specjalna przestrzeń pozwalająca rodzinom, znajomym i przyjaciołom na celebrowanie tego wyjątkowego czasu we wspólnym gronie – przy świątecznych przebojach, z butelką Coca-Cola w ręku. Dzięki temu marka chce pokazać, zgodnie ze swoim założeniem, że „Magia Świąt zawsze znajdzie drogę” – na wprowadzenie ducha świąt oraz umożliwienie najbliższym spędzania tych chwil razem, tworząc przy okazji niezapomniane wspomnienia.

Podczas tegorocznej świątecznej trasy nowością będzie parada Świętych Mikołajów, która odbędzie się już 4 grudnia w Gdańsku. Współpraca Coca-Cola z Mikołajami na Motocyklach skupia się również na pomocy potrzebującym. W ramach wspólnych działań Coca-Cola przekaże datek pieniężny na szczytny cel.

– Świąteczna trasa Coca-Cola stała się ukochaną już tradycją wśród Polaków, która umożliwia wspólne radowanie się, tym samym przypominając, że święta tuż za rogiem. Każdego roku ciężarówki przyciągają całe rodziny, grupy znajomych oraz lokalne społeczności, pozwalając wszystkim poczuć prawdziwą magię. W tym roku, bardziej niż kiedykolwiek, celebrujemy tradycję Bożego Narodzenia oraz fakt, że bez względu na przeszkody, święta zawsze znajdą swój sposób, aby nas zjednoczyć i podnieść na duchu, łącząc wszystkich mieszkańców, znajomych i nieznajomych, w tych magicznych chwilach – podkreśla Małgorzata Drąg, Coca-Cola Senior Brand Manager Polska i kraje bałtyckie.

Aby zagłosować na dziesiątą miejscowość, w której pojawi się ciężarówka, wystarczy mieć pobraną aplikację Coca-Cola na urządzeniu mobilnym oraz zdobyć minimum 100 punktów w grze zręcznościowej. Zwycięży miasto, które jako pierwsze zdobędzie 50 000 punktów lub do dnia 28.11.2022 r., do godz. 10:00, uzbiera najwięcej punktów z głosowania w aplikacji. Wpływ na wybór dziesiątego postoju ciężarówki może mieć każdy, pod warunkiem ukończenia 13 roku życia.

Podczas głosowania jeden użytkownik może oddać maksymalnie 5 głosów. Konkurs trwa od 14 do 28 listopada. Miasta, do których ma szansę przyjechać ciężarówka Coca-Cola to: Dzierżoniów, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Nysa, Sławno, Sieradz, Rzeszów, Łowicz, Inowrocław oraz Włocławek.

Wyniki zostaną ogłoszone 29 listopada na oficjalnym profilu na Facebooku Coca-Cola oraz w aplikacji Coca-Cola w sekcji „News”.

A to nie koniec atrakcji! Coca-Cola przygotowała również wyjątkową konsumencką loterię, w której można wygrać świąteczne prezenty, takie jak przenośny projektor marki Samsung, misie XXL Coca-Cola, vouchery do wykorzystania w Pyszne.pl oraz Gift Box „Spotkajmy się razem z Coca-Cola”, w którym znajduje się karta przedpłacona o wartości 1 tys. zł oraz aparat Instax. Aby wziąć udział w zabawie wystarczy zakupić produkt Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru, a następnie wpisać kod spod nakrętki w aplikacji. Loteria rusza 14 listopada w samo południe i będzie trwać do 23 grudnia.

Materiał powstał z udziałem marki Coca-Cola.