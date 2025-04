16 października obchodzony jest Światowy Dzień Żywności. Tego dnia marka Kamis razem z Federacją Polskich Banków Żywności szczególnie zwracają uwagę na mądre gospodarowanie zasobami lodówek i domowych spiżarni. Ich wspólny program „Kulinarnie Mocni” wystartował w tym roku już po raz piąty.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest przekazywanie wiedzy jak gotować zdrowo i kreatywnie, wykorzystując przy tym podstawowe produkty i przyprawy. W tym roku Partnerzy stawiają szczególny nacisk na rozpowszechnianie wiedzy w zakresie zmniejszania ilości marnowanego jedzenia.

Dobry nawyk – nie wyrzucaj

Na codziennej liście zakupów polskiego konsumenta znajdują się pieczywo, mleko i wędliny. Średnio dwa razy w tygodniu rozszerzamy zakupy o świeże owoce i mięso drobiowe. Na targu lub bezpośrednio z prywatnych gospodarstw rolnych zaopatrujemy domowe zasoby w ziemniaki, warzywa korzeniowe i jaja.

Część z wymienionych produktów to często wynik spontanicznej decyzji, bo aż ponad połowie z nas zdarza się kupować impulsywnie, wykraczając poza listę potrzebnych produktów.

Miesięcznie statystyczny Polak wyrzuca około 50 zł do śmieci – razem z marnowaną żywnością. Do kosza trafiają najczęściej pieczywo, owoce, wędliny i warzywa. Niezmiennie, od 6 lat, za najczęstszy powód wskazuje się przeoczenie terminu przydatności do spożycia lub zbyt duże zakupy.

Dane zebrane przez Federację Polskich Banków Żywności zwracają uwagę, że marnując żywność, przyczyniamy się do emisji 3,3 miliarda ton gazów cieplarnianych do atmosfery rocznie. To tyle, ile w tym samym czasie emituje cały przemysł Unii Europejskiej.

Informacje dotyczące ekologicznego wpływu marnowania konkretnych artykułów, czyli zmniejszania zasobów wody, pokazują, że co roku, na świecie do produkcji wyrzucanej żywności, zużywa się 250 bilionów litrów wody. To 14 razy więcej, niż mieszczą w sobie wszystkie jeziora w Polsce! Wymienione liczby są niepokojące, dlatego warto zacząć przywiązywać szczególną wagę do świadomego gospodarowania domowymi zasobami spożywczymi.

Podstawowe produkty a ich kreatywne wykorzystanie

Dzięki kilku prostym zasadom, każdy może nauczyć się mądrego zarządzania żywnością. Na przykład –zanim udamy się na zakupy, sprawdźmy co znajduje się na półkach lodówki czy kuchennej szafki. Dodatkowo planujmy posiłki – najlepiej z wykorzystaniem tego, co już mamy pod ręką, tak aby podczas zakupów, uzupełnić tylko brakujące produkty czy przyprawy.

Świadome wykorzystanie składników obecnych w kuchni lub zapasów domowej spiżarni, dodanie odpowiedniej kompozycji przypraw, pozwala stworzyć wyszukane potrawy, bez niepotrzebnego obciążania budżetu. W tym temacie edukował również Maciej Wawryniuk, Szef Kuchni Kamis, podczas wrześniowej edycji warsztatów „Kulinarnie Mocni”.

Opowiedział jak łączyć smaki i zdradził nowe kulinarne triki. Wspólnie z edukatorami Banków Żywności, stworzył kilka prostych przepisów, bazujących na składnikach, które Polacy kupują na co dzień i mogą je zużyć w przypadku ich nadmiaru w kuchni. Każdy może spróbować swoich sił i przygotować niebanalny, sycący obiad w postaci tarty ziemniaczanej lub deser, coś dla miłośników aromatycznych, owocowych ciast.

O programie „Kulinarnie Mocni”

Warsztaty „Kulinarnie Mocni” to wspólne gotowanie, otwieranie się na nowe smaki oraz techniki kulinarne. Spotkania stanowią inspirację do działania edukatorów Banków Żywności i jednocześnie pozwalają budować relacje między uczestnikami. Dodatkowo, warsztaty pokazują, że posiłki przygotowane z podstawowych składników mogą być zdrowe, pyszne i nieraz zaskakujące.

Od 2015 roku zorganizowano już 1700 warsztatów dla ponad 24 000 osób z całej Polski. Akcja edukacyjna obejmuje swym zasięgiem kilkadziesiąt miast. W projekt od lat zaangażowani są wolontariusze – pracownicy McCormick – oraz edukatorzy z Banków Żywności – eksperci ds. żywienia. Jedni dzielą się wiedzą na temat ziół i przypraw, drudzy sposobami jak rozsądnie dysponować zasobami domowej spiżarni. Łączy ich kulinarna pasja i szacunek do jedzenia.