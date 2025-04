Moc nawilżenia latem



Nasze oczy każdego dnia narażone są na wiele bodźców zewnętrznych, takich jak klimatyzacja, praca przy komputerze, słońce czy smog. Odpowiednia ochrona oka jest bardzo ważna. W przeciwnym razie wystąpić może zaczerwienienie spojówki, uporczywe swędzenie oraz pieczenie. Mocne słońce i wysokie temperatury sprawiają, iż oczy często łzawią, robią się zaczerwienione i bardzo wrażliwe.

Reklama

Z pomocą przychodzą krople HYLO CARE, które zapewniają wystarczające nawilżenie oraz wspomagają prawidłową regenerację rogówki i spojówki. Stosując krople HYLO CARE regularnie zapewnimy naszym oczom przede wszystkim odpowiednią pielęgnację a także ochronę. Podczas wakacyjnych podróży również powinniśmy pamiętać, by zawsze mieć je przy sobie. Dzięki temu zmniejszymy narażenie oczu na promieniowanie UV, ostre słońce, sól morską oraz chlor z basenu. Krople są szczególnie polecane dla użytkowników soczewek kontaktowych oraz przeznaczone dla kobiet w ciąży. Nie zawierają konserwantów a zastosowany w nich system COMOD jest gwarancją sterylności i bezpieczeństwa.

Jak dobrać odpowiedni kosmetyk do skóry pod oczami



Skóra wokół oczu bardzo szybko się wysusza i łatwo podrażnia, wiec bardzo ważny jest wybór odpowiedniego kremu do pielęgnacji. Niestety, jest cienka, nie chroni jej warstwa lipidowa, przez co szybko się starzeje. Zwykły kosmetyk do twarzy, niestety, nie wystarczy. Najlepszym rozwiązaniem będzie wybór kremu, który zregeneruje delikatną skórę podczas snu. Maść do oczu VitaPOS sprawia, iż po przebudzeniu oczy są wypoczęte, a powieki wyraźnie zregenerowane i nawilżone. W składzie znajdziemy witaminę A, która opóźnia starzenie się skóry. Maść dodatkowo wypełnia zmarszczki i świetnie nadaje się pod makijaż.

fot. Materiały prasowe

Moc maski



Dla wzmocnienia efektu kompleksowej pielęgnacji oczu oraz skóry wokół nich idealnie sprawdzi się maska POSIFORLID. Dzięki innowacyjnej formule, maska uwalnia ciepło, które zmiękcza i upłynnia zaschniętą na brzegach powiek wydzielinę z gruczołów. Stosować można na dwa sposoby: rano – zapobiega szczypaniu oczu przez cały dzień oraz wieczorem – jako relaks po całym dniu. Jest prosta w użyciu oraz bardzo wydajna – starcza na 90 aplikacji. Samonagrzewająca się maska do oczu przeznaczona jest do wspomagania leczenia suchości oczu.

Latem pamiętajmy, by dbać odpowiednio o nasze oczy. Wybierając okulary przeciwsłoneczne, wybierzmy te z filtrem. Dodatkowo nawilżajmy oczy, które poprzez promienie słoneczne oraz klimatyzację stają się wysuszone. Pamiętajmy także o wrażliwej skórze wokół oczu. Każdego dnia używajmy odpowiedniego kremu , a raz na jakiś czas zapewnijmy moc regeneracji z maską.

Więcej o produktach: www.hylo.pl/produkt/hylo-care/

Reklama

Artykuł powstał we współpracy z marką HYLO CARE