Jesień zawitała już na dobre. Długie jesienne i zimowe wieczory przed nami. Nieuchronnie zbliżamy się do pory roku, kiedy, ze względu na niesprzyjającą aurę, większość czasu spędzamy w domu, grzejąc się pod kocem… i wspominając letnie ciepłe dni i wakacyjne przygody.

Jak zatrzymać na dłużej te letnie, gorące dni pachnące truskawkami, poziomkami, świeżą miętą i rozmarynem. Z pomocą przychodzi nam marka CAMOLIN, której wyjątkowe zapachy i aromaty pozwalają nam przywołać w pamięci ciepłe dni w sadzie.

fot. Materiały prasowe

CAMOLIN to marka, która powstała z miłości do natury i wyjątkowych wspomnień- zapach ogrodu, smaków dzieciństwa i słodkiej beztroski. Pozwala przenieść się wspomnieniami do czasów dzieciństwa i wakacji spędzonych na łonie natury.

Kosmetyki wegańskie zapewniające ekologiczną i zdrową pielęgnację skóry. Nie zawierają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego, a ich receptura oparta jest na naturalnych wyciągach i ekstraktach z roślin oraz ziół. To kosmetyki dla osób, którym los zwierząt nie jest obojętny.

Wierzymy, że to co naturalne jest dobre, dlatego stworzyliśmy kosmetyki zawierające ponad 90% składników pochodzenia naturalnego.

Więcej na: www.camolin.eu

Artykuł powstał przy współpracy z marką Camolin

