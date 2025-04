Cykl home of business powstał z inicjatywy home.pl. Firma, która dostarcza usługi internetowe, rozmawia w nim ze swoimi własnymi klientami. Dzielą się oni między innymi doświadczeniami związanymi ze startem własnej działalności i przechodzeniem ze świata offline do Internetu.

Jest wśród nich rękodzielniczka Magda Kolor, która wraz z mężem Waldkiem od lat oferuje swoje produkty gościom jarmarków, kiermaszów i imprez plenerowych. W trakcie pandemii dotychczasowa dystrybucja wyrobów okazała się niemożliwa. Małżeństwo zdecydowało się więc otworzyć własny sklep online.

Na początku epidemii stwierdziłam, że może to jest właśnie ten czas. Czas, by zrealizować swoje pragnienie posiadania własnego sklepu internetowego – mówi Magda Kolor, twórczyni sklepu z rękodziełem.

Przejście do Internetu okazało się przygodą nie tylko dla Magdy i Waldka. Sklep magda-kolor.pl notuje kolejne transakcje, a cała rodzina pracuje nad udoskonalaniem e-biznesu. W sklepie uruchamiane są nowe integracje i cały czas uzupełniane są opisy i zdjęcia produktów.

Historia rękodzielników nie jest jedyną, którą możemy poznać w ramach home of business. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest kupić stary dom w pięknej okolicy, odrestaurować go i otworzyć dla gości? Właśnie to zrobiła Maja Moroz, która wraz z rodziną założyła agroturystykę Rowerowa Przystań.

Sercem tego wyjątkowego biznesu jest stuletni dom, który przez wiele lat był zapomniany i pozbawiony gospodarzy. Nowi właściciele wyremontowali go i sprawili, że teraz jest to prężnie działająca agroturystyka. W jej prowadzeniu także pomaga Internet.

Dobra strona internetowa, na której jest zamieszczony cennik i znajdują się wszystkie podstawowe dane, to dzisiaj must have. Turyści szukają informacji w sieci. Tak było szczególnie podczas pandemii – podkreśla Maja Moroz z Rowerowej Przystani.

W ramach home of business możemy też poznać historię szczecińskiej filharmonii. Jej dyrektor, Dorota Serwa, opowiada m.in. o fenomenie grania do pustej sali. Mimo nietypowej sytuacji związanej z zamknięciem instytucji kultury muzyka jest transmitowana online do tysięcy słuchaczy na całym świecie.

Pandemia pokazała nam, że (…) tak naprawdę nie mamy dzięki Internetowi żadnych granic – zauważyła Serwa.

To dowód na to, że sztuka dobrze radzi sobie w świecie online i nadal z powodzeniem może pełnić swoją misję.

Inspirujące historie do oglądania i słuchania

Wiedza, którą dzielą się klienci home.pl, okazuje się przydatna podczas planowania własnych działań w sieci. W opisanych rozmowach czuć powiew optymizmu, który jest teraz niezbędny każdemu – niezależnie od tego, jakie ma plany związane z Internetem, własnym biznesem czy rozwojem pasji.

Aby lepiej poznać bohaterów home of business, wystarczy przejść do strony klienci.home.pl. Rozmów z tego cyklu posłuchamy też w wygodnej formie podcastu na na platformach:

