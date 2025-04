Reklama

Konsole Xbox Series – najważniejsze podobieństwa i różnice

Na wstępie warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, kiedy oferta Microsoft Xbox jest zróżnicowana. Bardzo podobnie było z poprzednią generacją. Wówczas wybór sprowadzał się do Xbox One S i Xbox One X. Pierwsza konsola była po prostu tańszą wersją, natomiast druga to ulepszona, wydajniejsza konsola, lepiej dostosowana do współpracy z telewizorami 4K. W przypadku Xbox Series jest podobnie.

Cechy wspólne Xbox Series X i Xbox Series S to:

szybki start i wczytywanie dzięki dyskowi SSD,

obsługa tych samych gier,

ten sam procesor,

te same usługi, jak Xbox Game Pass.

A jednak cena obu konsol różni się o ponad 1000 zł. Z czego to wynika?

Xbox Series X ma pojemniejszy dysk – i to dwukrotnie. Mając 1 TB pamięci na zainstalowane pliki, będziemy mogli używać znacznie większej liczby gier, niż mając 500 GB.

– i to dwukrotnie. Mając 1 TB pamięci na zainstalowane pliki, będziemy mogli używać znacznie większej liczby gier, niż mając 500 GB. Xbox Series S nie ma napędu optycznego – to duża oszczędność i jednocześnie inny sposób użytkowania gier – tańszy Xbox umożliwia korzystanie wyłącznie z cyfrowych tytułów, podczas gdy na konsoli Xbox Series X odpalimy gry na płytach – a także filmy na Blu-ray czy muzykę.

to duża oszczędność i jednocześnie inny sposób użytkowania gier – tańszy Xbox umożliwia korzystanie wyłącznie z cyfrowych tytułów, podczas gdy na konsoli Xbox Series X odpalimy gry na płytach – a także filmy na Blu-ray czy muzykę. Xbox One X ma większą moc obliczeniową i lepszy układ graficzny – to jedna z kluczowych różnic, przekładających się na jakość oprawy audiowizualnej. Xbox Series X wygeneruje grafikę w wyższej rozdzielczości niż Xbox Series S.

– to jedna z kluczowych różnic, przekładających się na jakość oprawy audiowizualnej. Xbox Series X wygeneruje grafikę w wyższej rozdzielczości niż Xbox Series S. Xbox Series S jest mniejszy – między innymi przez brak napędu konsola ma wyraźnie mniejszy rozmiar.

Którą konsolę Xbox Series wybrać?

Skoro znamy podstawowe różnice, zdecydowanie łatwiej dokonać świadomego wyboru. Xbox Series S będzie najlepszą opcją dla osób, które patrzą przede wszystkim na cenę sprzętu. To najtańszy sposób na to, aby mieć konsolę najnowszej generacji za najmniejszą kwotę. Można pomyśleć o takim rozwiązaniu, jeśli nie zależy nam na grafice 4K oraz używaniu sprzętu do innych celów niż zabawa z grami z oficjalnego sklepu Microsoft. Mniejsza przestrzeń na dysku, skromniejszy układ graficzny i brak napędu optycznego to rozsądny kompromis.

Xbox Series X to natomiast optymalny zakup dla tych, którzy kompromisów nie akceptują. Jeśli chcemy po prostu dostać najlepszy sprzęt, jaki jest dostępny w danej chwili, to warto zapłacić wysoką cenę i korzystać z pełni możliwości. Z lepszą konsolą Microsoftu w pełni rozwiniemy skrzydła i wykorzystamy potencjał swojego nowoczesnego telewizora.

Zakup konsoli do gier z pewnością się opłaci, niezależnie od tego, którą wersję Xbox wybierzemy. Warto pamiętać, że generacje konsol funkcjonują naprawdę długo, a te poprzednie są jeszcze wspierane przez lata. Obie konsole kupimy przecież sporo taniej niż na przykład komputer gamingowy. A gdzie ich szukać? Konsole Xbox Series znajdziesz w MediaMarkt.pl!

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Xbox.