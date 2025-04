Wiesz, że do produkcji 1 kg czekolady potrzeba ok. 800 ziaren kakaowca? Jeśli ty również kochasz słodycze, a czekoladowe desery nie są ci obce, to mamy dla ciebie pyszną niespodziankę. Razem z marką Wawel przygotowaliśmy konkurs. Do wygrania same dobre rzeczy - Instax Fujifilm Mini 9 oraz zestaw Czekolad Premium Wawel :) Szczegóły poniżej!

Reklama

Nowości premium od marki Wawel

W zestawie znajdziemy 5 czekolad. Wspólny mianownik? Są gorzkie, intensywne, zaskakują szlachetnym smakiem i specjalnymi dodatkami. Cała linia zachwyca nie tylko eleganckim designem opakowań, ale także bardziej aksamitną konsystencją. Smukły kształt tabliczek z tłoczonym wzorem ziaren kakaowca i sygnaturą marki to gwarancja wyjątkowych doznań. Na niepowtarzalny smak czekolad Wawel wpływa oryginalna receptura, oparta na najwyższej jakości składnikach – duża zawartość ziarna kakaowego, brak oleju palmowego, zbędnych aromatów i sztucznych emulgatorów.

Oto 5 niepowtarzalnych wariantów smakowych:

czekolada gorzka 70% cocoa ze skórką pomarańczy

czekolada gorzka 70% cocoa z drobinkami kawy i ziarna kakaowego

czekolada gorzka 70% cocoa z cząstkami miętowymi

czekolada gorzka klasyczna 70%

czekolada gorzka extra 90%

zdjęcie: Materiały prasowe

„Robimy to dobrze. Z Dobrych Składników”

Wawel stawia nie tylko na doskonały smak. Marka wie, jak ważny jest sam proces produkcji oraz dobór odpowiednich składników. To dlatego wszystkie czekolady premium Wawel otrzymały certyfikat UTZ. Co to takiego?

UTZ w majańskim języku kicze oznacza „dobry”. Za to standard UTZ dla wyrobu potwierdza, że użyta do produkcji miazga kakaowa została wyprodukowana w sposób zrównoważony, bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz wyzysku ludzi zatrudnionych przy jej produkcji.

KONKURS! Już teraz spróbuj Czekolad Premium od marki Wawel

Kochasz słodycze, a do tego doceniasz zrównoważone procesy produkcji? Środowisko i dobra jakość nie są ci obojętne? Wierzysz, że dobro wraca? Weź udział w konkursie!

Zadanie konkursowe:

Zrób coś dobrego dla siebie i dla swoich bliskich. Podziel się z nami swoimi pomysłami na desery z użyciem Czekolad Premium marki Wawel!

Nagrody:

Nagroda główna: Instax Fujifilm Mini 9 + zestaw Czekolad Premium

10 nagród pocieszenia – zestaw Czekolad Premium Wawel

Powodzenia!

Materiał powstał z udziałem marki Wawel.