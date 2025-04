Znaleźć miłość swojego życia, to nie lada wyzwanie...

Jedni odnajdują ją od razu, inni poszukują latami, a jeszcze inni, zanim znajdą tę właściwą, muszą przeżyć sercowy zawód. Czasem sam proces szukania zajmuje kilka lat, a czasem ten jeden jedyny pojawia się przypadkiem.

Niektórzy miłość swojego życia poznają już w przedszkolu, inni w klubie, jeszcze inni na studiach, w parku, na zakupach, podczas domówki u znajomych czy przez internet. Możliwości jest nieskończenie wiele. Nieważne jednak jak, skąd i dlaczego - każda historia miłości jest wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna. Wiesz dlaczego? Bo to wasza historia. Prawdziwa i nie do podrobienia.

Z okazji zbliżających się Walentynek, postanowiliśmy przygotować dla was konkurs. Do wygrania bilety na 3. część kultowego filmu "Planeta Singli" notatnik oraz zapas wafelków Princessa! Co zrobić, by wygrać wejściówki? Jak potoczą się filmowe losy Ani i Tomka? Zobaczcie!

Trzecia część ulubionej komedii Polaków już niebawem w kinach!

„Planetę Singli 2” zobaczyło już ponad 1,5 miliona widzów, a fani nie mogą doczekać się trzeciej części, gdzie oprócz uwielbianych bohaterów z dwóch pierwszych części, pojawią się nowe gwiazdy takie jak Bogusław Linda, Borys Szyc, Anna Smołowik, Jakub Józefowicz, czy przebojowo powracająca na wielki ekran Maria Pakulnis.

Co wydarzy się tym razem? Jak potoczą się losy głównych bohaterów?

Tomek i Ania wreszcie decydują się na ślub. Na prośbę Ani wesele ma odbyć się na wsi, u rodziny Tomka, z którą ten nie utrzymuje zbyt bliskich relacji. Okazuje się, że bracia i matka Tomka mają temperament, a ich rozmowy z reguły kończą się głośnym wybuchem. Na wesele przybywa też ojciec Tomka (Bogusław Linda), który również sporo namiesza. Nie zabraknie też miłosnych perypetii mamy Ani i jej dużo młodszego partnera, a także Oli i Bogdana.

Mnóstwo emocji, śmiechu, zaskakującej akcji - to wszystko już niebawem! Jeśli chcesz sama zobaczyć, czy Ania i Tomek wezmą ślub i jak zakończy się ich opowieść, to koniecznie weź udział w naszym konkursie!

Wygraj bilety na "Planetę Singli 3"

Zadanie konkursowe:

Napisz, jak poznałaś miłość swojego życia? Opisz nam niezwykłą historię swojej miłości!

Nagrody:

5 x podwójne zaproszenie na film "Planeta Singli 3" + zapas wafelków

20 x notatnik + zapas wafelków

15 x zapas wafelków

Powodzenia!

Materiał powstał przy współpracy z marką Princessa