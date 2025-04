To już III edycja konkursu Design by Śliwka Nałęczowska. Tym razem pasjonaci grafiki mają za zadanie zaprojektować plakat, inspirując się hasłem „Śliwka Nałęczowska jest kobietą!". Nie czekaj, poznaj szczegóły konkursu i wygraj atrakcyjne nagrody. Na zwycięzcę czeka nawet 10 tys. zł!

Projekty można przesyłać od 1 lutego do 31 marca wyłącznie za pośrednictwem strony www.designbysliwkanaleczowska.pl. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie 28 kwietnia 2020 r. również na stronie internetowej.

Prace konkursowe oceni jury w składzie:

Patronat merytoryczny nad akcją objęła warszawska ASP oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU). Wsparcie medialne zapewniają patroni: GRAFMAG, OOH Magazine i serwis polki.pl.

Praca powinna być interesująca pod względem artystycznym, a także w kreatywny sposób obrazować hasło „Śliwka Nałęczowska jest kobietą!". Co ważne - projekt może być wykonany dowolną techniką. Uczestnicy konkursu powinni jednak wziąć pod uwagę kilka szczegółów technicznych, by ich praca mogła być oceniona przez jury. Wszystkiego dowiesz się z regulaminu. Ważne, by projekt:

Maksymalnie można zgłosić 3 prace konkursowe.

Wyniki już 28 kwietnia 2020 roku. Na zwycięzców czekają wysokie nagrody finansowe i słodkie zestawy. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 10 000 zł, drugiego – 7 000 zł, a trzeciego – 5 000 zł. Autorzy prac, którzy uplasują się na pozycjach od czwartej do dwunastej, zostaną nagrodzeni zestawami Śliwki Nałęczowskiej.

Zwycięskie prace zostaną opublikowane. Będzie je można znaleźć na stronie www.designbysliwkanaleczowska.pl a także w przestrzeni miejskiej w ramach kampanii Śliwki Nałęczowskiej.

Chcemy, by marka, która funkcjonuje w powszechnej świadomości konsumentów jako dość tradycyjna, zyskała dodatkowo bardziej aspirujące oblicze. A kto, jak nie artyści, mają moc kreowania rzeczywistości i nadawania jej nowych znaczeń? Naszym celem jest zainspirowanie ludzi do nieszablonowego spojrzenia na Śliwkę Nałęczowską i wkomponowania jej w przestrzeń miasta tak, by stała się jego integralnym elementem. Stąd też pomysł, by najlepsze plakaty zaprezentować jesienią w przestrzeni miejskiej

– wyjaśnia Beata Wiącek, Junior Brand Manager Marki.