Od 30 lat Cleanic dba o to, by pielęgnacja skóry Polek była bezpieczna, skuteczna, a także niezwykle przyjemna. Dodatkowo używanie pięknych rzeczy podczas codziennej pielęgnacji sprawia, że czujemy się odprężone i zrelaksowane. Cleanic to wie i przy okazji jubileuszu jeszcze bardziej niż zwykle stawia na design.

W konkursie „Piękna historia kobiecości” wzięli udział profesjonaliści i amatorzy, twórcy i pasjonaci designu, szeroko rozumianej grafiki, projektowania i sztuki użytkowej. Twórczynie i twórcy w widoczny sposób znajdowali źródła inspiracji w najlepszych polskich tradycjach projektowania, w naturze, w delikatności i kobiecości, swobodnie łączyli nurty i często tworzyli zupełnie nową jakość. Przysłane prace oceniło jury złożone z ekspertów z zakresu grafiki, wzornictwa i projektowania użytkowego. Zasiadali w nim m.in. Karolina Pawelczyk, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i inspirujących polskich ilustratorek oraz profesor Ksawery Piwocki, były rektor warszawskiej ASP i niekwestionowany autorytet w obszarze grafiki oraz polskiego designu.

Wyniki konkursu

Interpretacja hasła przewodniego konkursu i całego jubileuszu marki Cleanic – „Piękna historia kobiecości”, okazała się niezwykle pobudzającym wyzwaniem. Twórcy przesłali niemal 500 interpretacji wskazanego tematu. Spośród 444 zgłoszeń, spełniających regulaminowe wymagania, eksperci z zakresu grafiki, wzornictwa i projektowania użytkowego wyłonili 5 prac finałowych. Obejrzyj naszą pokonkursową mini-galerię prac laureatek.

Pierwsze miejsce zajęła Paulina Skowron. Zwyciężczyni otrzyma nagrodę główną - 5000 złotych, a jej praca ozdobi limitowaną, jubileuszową serię najlepiej sprzedających się płatków i patyczków kosmetycznych Cleanic Pure Effect. Każda z nas piękny, artystyczny przedmiot będzie mogła teraz mieć w domu.

Kolejne miejsca – z nagrodami finansowymi, zajęły:

II miejsce – Diana Rogala

III miejsce – Justyna Ptaszek-Faber

IV miejsce – Sandra Chojecka-Wcisło

V miejsce – Anna Zając

Patronat merytoryczny nad konkursem Piękna historia kobiecości objęła warszawska Akademia Sztuk Pięknych, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) oraz agencja ilustratorów MAD illustrators. Wsparcie medialne zapewnili patroni: OOH Magazine i polki.pl.

Artykuł powstał z udziałem marki Cleanic

