Reklama

Bez czego nie wyobrażasz sobie imprezy karnawałowej? Bez energetycznej muzyki, doborowego towarzystwa, cekinów i wyjątkowych stylizacji oraz bez... pysznego jedzenia? Wszyscy wiemy, że żadna domówka ani wielki bal nie udałyby się bez przekąsek i dań głównych, które sprawiają, że rozmowom przy stole po prostu nie ma końca.

Idealne karnawałowe menu

Powinno zachwycać i inspirować. To połączenie nowoczesności z wysublimowanymi smakami. Dzięki temu twoja impreza stanie się jedną z tych, które wspomina się potem latami.

Warto więc zadbać o odpowiednie produkty, innowacyjne przepisy, gładkie i aksamitne faktury oraz składniki, które są gwarancją smaku. Takimi są m.in. majonez napoleoński, chrzan delikatesowy, musztarda sarepska czy sos musztardowo-chrzanowy MOSSO.

Jakie plany na tegoroczny karnawał?

Urządzasz imprezę karnawałową? Idealnie! Razem z marką MOSSO mamy dla ciebie konkurs, który sprawi, że każde przygotowane przez ciebie danie będzie jeszcze lepsze!

Zdradź nam, jakie menu zaproponujesz na karnowałowe spotkanie z przyjaciółmi i wygraj 1 z 10 zestawów od marki MOSSO! W skład zestawu wchodzi karnawałowy niezbędnik od MOSSO oraz produkty: majonez napoleoński, chrzan delikatesowy, musztarda sarepska oraz sos musztardowo-chrzanowy. Dzięki nim poczujesz się jak prawdziwy szef kuchni!

fot. Content Studio

Majonez napoleoński

Sałatki, makarony, przystawki? Oto składnik, który pomoże w kuchni, czyniąc wasze dania dziełami sztuki!

Sos musztardowo-chrzanowy

Nada pikanterii, sprawiając, że menu stanie się nieco bardziej wyraziste. Z jego pomocą przygotujesz kurczaka, własną quesadillę, mięsa i warzywa, a nawet ślimaczki z ciasta francuskiego.

Chrzan delikatesowy

Połączenie delikatności i ostrości dopełni niejedno danie. Sprawdzi się do niewielkich imprezowych kanapek, mięs, ryb, a także sałatek.

Musztarda sarepska

Znakomicie nada się nie tylko do mięs, ale także do dań wegetariańskich. Burgery, kotlety, frytki, sos do sałatki? To ty decydujesz!

Do dzieła. Na wasze odpowiedzi czekamy do 30.01.2024 r.