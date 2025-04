Uwielbiasz robić zdjęcia, ale nie masz profesjonalnego sprzętu? Teraz to żaden problem, bo dzisiejsze smartfony pozwalają wykonać niesamowite fotografie. Wszystko zależy od ciebie, twojej wrażliwości i poczucia estetyki. Jeśli więc uwielbiasz media społecznościowe i zdjęcia robione telefonem, to już teraz weź udział w konkursie InFocus Awards! Szczegóły poniżej!

Reklama

Konkurs InFocus Awards 2019 - zasady, nagrody, organizacja, jury

InFocus Awards 2019 to konkurs dla pasjonatów fotografii mobilnej. Co trzeba zrobić, by wziąć w nim udział? Wystarczy, że prześlesz zdjęcie lub nagrasz krótki film smartfonem Huawei. Swoje prace możecie nadsyłać w 6 kategoriach: Twarze, Emocje, Witaj, życie!, Z odległości, Storyboard i Żyj chwilą. Śpieszcie się, bo zgłoszenia przyjmowane są tylko do 11 sierpnia przez stronę campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/pl/

To nie koniec! Każdy, kto zgłosi zdjęcie do konkursu InFocus Awards 2019 i dodatkowo umieści je na swoich kanałach social media (Instagram lub Facebook) z hashtagiem #InFocusPL ma szansę wygrać zaproszenie na warsztaty fotograficzne z samym Marcinem Tyszką. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na kanałach social media Huawei Mobile Polska.

Wyniki konkursu znane będą w połowie września. A co można wygrać? Zwycięzca konkursu – zdobywca Grand Prix – otrzyma nagrodę pieniężną 10 000 Euro i nagrody rzeczowe, między innymi ultrabook Huawei.

Kto będzie oceniał przesłane zdjęcia i materiały wideo? W jury zasiądą:

Marcin Tyszka - najbardziej znany polski fotograf modowy

Yanmin Wang - Prezes Huawei Consumer Business Group w regionie CEE i Krajach Nordyckich

Nikolaj Thaning Rentzmann – duński artysta specjalizujący się w fotografii krajobrazowej i podróżniczej;

Emma Svensson – szwedzka fotografka specjalizująca w fotografii portretowej i modowej

Yener Torun – turecki architekt i fotograf, specjalizujący się w przekształcaniu miejskiego krajobrazu w geometryczną abstrakcję, która staje się tematem jego fotograficznych projektów

VuThéara Kham – francuski fotograf o kambodżańskich korzeniach, pasjonat fotografii ulicznej, krajobrazu

Niepowtarzalna sesja Marcina Tyszki wykonana... smartfonem!

Te fotografie to doskonała inspiracja dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w konkursie InFocus Awards 2019. Sesję z udziałem Karoliny Pisarek i Damiana Kordasa wykonał sam Marcin Tyszka. Wszystkie zdjęcia zrobił za pomocą smartfona Huawei P30 Pro. Musicie przyznać, że efekt jest fenomenalny! Jak się okazuje, za pomocą telefonu jesteśmy w stanie uzyskać zdjęcia o takiej samej jakości, jak te, wykonane aparatem. Zresztą, zobaczcie fotografie Marcina Tyszki i przeczytajcie, co nam powiedział!

Najciekawsze są dla mnie twarze, fotografuje je od ponad 25 lat. (...) Po latach pracy zacząłem szukać nowych kierunków - ostatnio poruszyłem swoje zdjęcia - jest to film i kręcenie wielkich spotów reklamowych. Uwielbiam wszystkie nowinki technologiczne i możliwości na które pozwala Huawei P30 Pro. Równocześnie jednak szukam inspiracji w starej fotografii, by jak najbardziej bawić się obrazem. Torebkę z połamanymi szkiełkami wożę ze sobą po całym świecie. Chciałem Wam pokazać ze nawet prosty portret może być kompletnie zaskakujący - nie potrzeba dużych wydatków wystarczy wyobraźnia i stare okulary - polecam optyków i potłuczone szkła czy papierki po cukierkach, folia termiczna - bo zdjęcie nie wymaga wielkiego profesjonalnego aparatu - wystarczy smartfon - wyobraźnia - pare małych gadżetów (może wpadniecie nią jeszcze jakieś) i gotowość do zabawy. - mówi Marcin Tyszka

Jeśli Ciebie również zainspirowała sesja Marcina Tyszki, to weź udział w konkursie InFocus Awards 2019! Więcej szczegółów poniżej:

campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/pl/

consumer.huawei.com/pl/press/news/2019/news-190626/

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Huawei