Dziś dzieci i rodzice stawiają na aktywny wypoczynek. Spacer, piłka, rowerowy wypad za miasto lub wycieczka w super atrakcyjne miejsce. Czyli jakie? Takie, gdzie zarówno dzieci, jak i rodzice nie będą się nudzić. Niepodważalnym hitem wśród wielu polskich rodzin jest park rozrywki Energylandia. Najmłodsi rozmawiają o tym na szkolnych korytarzach, a wypad do tego miejsca dla wielu jest prawdziwym marzeniem. Teraz możemy pomóc ci je spełnić!

Razem z Energylandią przygotowaliśmy konkurs! Do wygrania 1 z 5 bezpłatnych biletów do tego parku rozrywki! Szczegóły poniżej!

Rozrywkowy zawrót głowy

W Zatorze pod Krakowem czeka na Was cała masa rozrywki. Energylandia - bo o niej mowa - to przestrzeń radości i zabawy, wypełniona 70 różnorodnymi atrakcjami w 4 strefach dopasowanych do każdej grupy wiekowej. Co to za strefy?

Bajkolandia dla najmłodszych

Strefa Familijna dla całych rodzin

Ekstremalna dedykowana wszystkim głodnych wrażeń i wysokiej dawki adrenaliny

Wodna - składająca się z części basenowej Water Park z 1800 m2 powierzchni basenowych, oraz ekstremalną Tropical Fun z 10 zjeżdżalniami unikatowymi na skalę kraju.

Bajkolandia czyli miejsce, gdzie każdy jest dzieckiem

Twój maluch będzie przeszczęśliwy, a ty cofniesz się o kilkanaście lat wstecz. Mowa o Bajkolandii - to właśnie tu dzieci piszczą z radości na kosmicznym Marsie, śmigają na gąsienicy Frutti Loop Coaster w owocowym ogrodzie, czy kręcą się na Happy Loops. Tu każdy może wcielić się w wymarzoną rolę i poczuć się przez chwilę bohaterem kreskówki. Zabawie na całego sprzyjają atrakcyjne sprzęty jak autka, karuzele czy mini coastery.

Strefa Familijna

Zawrót głowy w tej strefie gwarantuje nie tylko Roller Coaster, ale także wodne spływy, kolejka widokowa czy wyścigowy tor Formuła Autodrom.

Strefa Ekstremalna

To miejsce dla odważnych. Znajdziesz tu najszybsze i największe Roller Coastery, ogromne wahadło Azec Swing, czy potężne 40 metrowe ramię Space Boostera. Korona tej strefy należy się bezapelacyjnie dwóm sprzętom: Hyperion Mega Coaster - największemu i najszybszemu w Europie w swojej kategorii oraz Speed Water Coaster - światowemu rekordziście wśród wodnych Roller Coasterów.

Strefa Water Park

Water Park to olbrzymia strefa z 3 basenami z podgrzewaną wodą, o łącznej powierzchni 1800 m2. To tu znajdziemy statek ze zjeżdżalnią, Tropical Bar, leżaki, a także strefę Tropical Fun, czyli strefy wodnej z pontonami, leżakami i ogromną plażą. Na całe rodziny czeka niesamowita zjeżdżalnia Exotic Fun, na której ślizganie odbywa się w prawo i w lewo, w górę i w dół. Z kolei Kamikadze zaskakuje zapadnią, która zawsze wywołuje wiele pozytywnych emocji. Na Tropical Splash zabawa rozpoczyna się na 9 metrach. Jadąc w dół na specjalnych matach, można osiągnąć naprawdę niesamowitą prędkość!

Twoje dziecko i ty również marzycie o weekendzie w Energylandii? Nic prostszego! Weź udział w naszym konkursie!

Wygraj bilety do Energylandii!

Zadanie konkursowe:

Napisz, dlaczego to właśnie ty i twoje dziecko powinniście wygrać bilety do Energylandii i zdobądź je w naszym konkursie!

Nagrody:

1 z 5 podwójnych biletów do parku rozrywki Energylandia

Powodzenia!

