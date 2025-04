Ulubioną ozdobą niemal każdej kobiety jest biżuteria. Podkreśla jej charakter, wydobywa kobiecość, a często także ma znaczenie symboliczne. Biżuteria Mokobelle Happy Lotos by Kasia Bem – kolekcja „Czakry”, to unikalna propozycja biżuterii wzmacniającej czakry. Szlachetna symbolika kwiatu lotosu i 7 głównych czakr ma ci przypomnieć, że posiadasz naturalne prawo do szczęścia i spełnienia w każdym obszarze twojego istnienia! Wzmocnij te czakry, których energii najbardziej potrzebujesz!

Obfitość, radość, moc, miłość, komunikacja, intuicja, świadomość. Rozkwitaj tu i teraz!

Kolekcja oparta jest na 7 symbolach czakr. Zawiera 7 wzorów bransoletek, dostępnych w 3 różnych wariantach:

na ręcznie plecionych nitkach

na łańcuszkach

z kryształu górskiego.

Dostępne są również 2 wzory naszyjników. Wszystkie modele dostępne są w srebrze, a także pozłacane 24 karatowym złotem. Do każdego wzoru dołączona jest zawieszka w kształcie symbolu kolekcji lotosu!

Symbolika kolekcji Happy Lotos

Symbolem rozwoju duchowego jest lotos. Wyrasta z bagien, jednak jego kwiat jest olśniewająco piękny i szlachetny. Lotos symbolizuje potencjał każdego człowieka do całkowitej przemiany, rozkwitu i spełnienia.

Kryształ górski chroni przed negatywną energią i oczyszcza aurę, przyciągając pozytywną energię. Sześć ścianek kryształu reprezentuje sześć czakr. Zbiegają się one w jeden punkt, symbolizując siódmą czakrę – korony.

Bransoletka z kryształem – bransoletka wykonana z kryształu górskiego chroni przed negatywną energią, a także oczyszcza aurę. Wybierz chwościk w kolorze czakry, której wzmocnienia potrzebujesz najbardziej!

czerwony – obfitość

– obfitość pomarańczowy – relacje z ludźmi

– relacje z ludźmi żółty – moc

– moc różowy – miłość

– miłość niebieski – komunikacja

– komunikacja indygo – intuicja

– intuicja fioletowy – świadomość.

Według filozofii jogi, każdy człowiek jest istotą energetyczną, a energia ta przenika wszystko, także cały Wszechświat. Każdy przyciąga taką energię, jaką emanuje! Centrami energetycznymi człowieka są właśnie czakry, których jest 7:

Podstawy Sakralna Słoneczna Serca Gardła Trzeciego oka Korony

CZAKRA PODSTAWY – MULDAHARA

Czakra podstawy wyraża „Ja jestem”. Odpowiada za obfitość, poczucie bezpieczeństwa i spokój. Jej kolor to czerwony, posiada 4 płatki lotosu.

CZAKRA SAKRALNA – SWADHISTHANA

Czakra sakralna wyraża „Ja czuję”. Odpowiada za kreatywność, radość życia i relacje z ludźmi. Jej kolor to pomarańczowy, posiada 6 płatków lotosu.

CZAKRA SŁONECZNA – MANIPURA

Czakra słoneczna wyraża „Ja mogę”. Odpowiada za moc, energię i pewność siebie. Jej kolor to żółty, a posiada 10 płatków lotosu.

CZAKRA SERCA – ANAHATA

Czakra serca wyraża „Ja kocham”. Odpowiada za miłość, wybaczanie i pozytywne emocje. Jej kolor to różowy, posiada 12 płatków lotosu.

CZAKRA GARDŁA – WISUDDA

Czakra gardła wyraża „Ja mówię”. Odpowiada za komunikację, ekspresję twórczą i swobodę wypowiedzi. Jej kolor to srebrzysto niebieski, posiada 16 płatków lotosu.

CZAKRA TRZECIEGO OKA – ADŻNA

Czakra trzeciego oka wyraża „Ja widzę”. Odpowiada za intuicję, wyobraźnię i przebudzenie duchowe. Jej kolor to indygo, posiada 2 płatki lotosu.

CZAKRA KORONY – SAHASRARA

Czakra korony wyraża „Ja wiem”. Odpowiada za świadomość, mądrość i przebudzenie duchowe. Jej kolor to jasny fiolet, posiada 1000 płatków lotosu.

Kasia Bem – Master of Yoga



Kasia Bem, twórczyni kolekcji biżuterii Happy Lotos „Czakry”, to nauczycielka jogi i medytacji, posiadająca zaszczytny tytuł Master of Yoga. O sobie mówi:

„ Robię tylko to, co kocham, dlatego kocham to, co robię”.

Uwielbia dzielić się wiedzą na temat jogi, oddechu, medytacji, uważności. Uczy i pisze z pasją, od lat prowadzi autorskie warsztaty, programy wyjazdowe i aktywnie propaguje jogę oraz zrównoważony tryb życia. Występuje w mediach jako ekspert i prowadzi szkolenia dla firm. Jest także autorką bestsellerów: „Happy Detoks”, „Happy Uroda” i „Happy Joga”. Więcej na www.kasiabem.com.

