„Lekcja Nieśmiecenia” to projekt edukacyjny, który od 2020 roku wspiera szkoły w procesie edukacji ekologicznej związanej z segregacją odpadów. Jego celem jest zainspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz ochrony środowiska poprzez zachęcanie ich do wdrażania zasad recyklingu, ograniczenia odpadów oraz dbałości o czystość otoczenia. W tym roku zapytaliśmy nauczycieli, którzy skorzystali z bezpłatnych materiałów edukacyjnych, o ich opinię. To, co nas napełniło prawdziwą radością, to stwierdzenie wszystkich zapytanych, że materiały są przydatne w pracy i wartościowe merytorycznie. To bardzo motywujące, bowiem taki był zamysł dla projektu „Lekcja Nieśmiecenia”: dostarczyć kadrze pedagogicznej pomoc dydaktyczną teoretyczną: w postaci ciekawie podanej wiedzy i praktyczną: w postaci stacji do nauki selektywnej zbiórki odpadów – mówi Prezes Fundacji Nasza Ziemia, Beata Butwicka. Akcja „Lekcja Nieśmiecenia” realizowana jest z zaangażowaniem marek należących do firmy Henkel, takich jak Syoss, Silan, Schwarzkopf Gliss, Bref, Palette, Perwoll, Persil, Schauma, Clin, Somat, Fa, E, Schwarzkopf taft, Pur. Inicjatywa ta wpisuje się w realizację pro-środowiskowych zobowiązań koncernu, a celem tych działań jest tworzenie trwałych rozwiązań, które łączą odpowiedzialność społeczną z dbałością o planetę i ludzi. W obliczu wyzwań, takich jak zmiany klimatu czy zanieczyszczenie środowiska, kluczowe jest odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i segregacja odpadów. Cieszymy się, że możemy wspierać młodzież w budowaniu świadomej, ekologicznej postawy – mówi Aleksandra Gawlas, Dyrektor ds. Marketingu w dziale Henkel Consumer Brands w Henkel Polska.

fot. Mat. prasowe

Młode pokolenie chce dbać o planetę!

W tegorocznej edycji konkursu dano możliwość udziału wszystkim placówkom oświatowym, zapraszając do rywalizacji nie tylko szkoły podstawowe, lecz również przedszkola czy szkoły artystyczne, młodzieżowe domy kultury, bursy szkolne czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Tym razem uczestnicy mieli za zadanie opracować kampanię promującą dbałość o czystość i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami, zwłaszcza w miejscach naturalnie pięknych. Projekt musiał zawierać plan działań, opis celów kampanii oraz wskazanie grupy docelowej, którą mogła być społeczność szkolna, lokalna lub rodzice. W pracy konkursowej uczniowie lub podopieczni placówki, we współpracy z koordynatorem, mieli również za zadanie przedstawić narzędzia promocyjne, takie jak film, plakat, piosenka czy komiks oraz określić, gdzie zostaną one zaprezentowane.

Laureaci czwartej edycji

Komisja konkursowa wyłoniła 20 laureatów konkursu., którymi zostali:

I Miejsce i nagrodę w wysokości 3000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie,

II Miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini,

III Miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy.

Komisja konkursowa wyróżniła również „Ambasadora Nieśmiecenia 2024” – tym tytułem uhonorowano Szkołę Podstawową nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie.

