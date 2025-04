Prawie 6 mln Polaków jest uczulonych na roztocza. Z myślą o nich marka Wendre stworzyła linię kołder i poduszek Probiotycznych. Są one odpowiedzią na rosnące potrzeby osób cierpiących na różnego rodzaju alergie oraz tych, którzy cenią zdrowy i higieniczny sen. Innowacyjna technologia pochodząca prosto z natury wykorzystana w linii Probiotycznej skutecznie redukuje ilość alergenów znajdujących się w pościeli i tworzy barierę ochronną przeciw czynnikom sprzyjającym alergiom.

Dla alergików

W naszych łóżkach znajduje się prawie 10 razy więcej roztoczy niż w kurzu gromadzącym się na podłodze. Dlatego osoby ze skłonnością do alergii powinny zwrócić szczególną uwagę na to, pod jaką pościelą śpią. Doskonałym rozwiązaniem jest linia kołder i poduszek Probiotycznych, które łączą w sobie nowoczesną technologię z naturą. Wszystko dzięki mikrokapsułkom umieszczonym w tkaninie, z której zostały wykonane. Zamknięte w nich bakterie probiotyczne uwalniają się podczas ruchu naszego ciała i w naturalny sposób oczyszczają kołdrę i poduszkę z alergenów. W przeciwieństwie do substancji biobójczych, które zabijają wyłącznie mikroorganizmy, probiotyki naturalnie zwalczają roztocza poprzez redukcję ilości ich odchodów, czyli źródła niebezpiecznych dla zdrowia alergii. Nowoczesne rozwiązania zastosowane w produkcji tekstyliów pościelowych, zmniejszają ryzyko reakcji alergicznych prowadzących do osłabienia odporności organizmu i sprawiają, że środowisko snu staje się świeże, zdrowsze i wolne od alergenów.

Dla właścicieli zwierząt

Z czworonogami dzielimy nie tylko mieszkanie, ale często też i łóżko. Jednak psy i koty nigdy nie będą tak czyste, jak człowiek. Mogą przenosić pasożyty, gubią też sierść, dlatego spanie z naszymi ulubieńcami wymaga zachowania szczególnej higieny. Na szczęście współczesna technologia sprzyja miłośnikom czworonogów. Testy laboratoryjne wykazały, że produkty z linii Probiotycznej redukują stężenie alergenów przenoszonych przez koty o 92,8 proc. Poduszki i kołdry z linii Probiotycznej to idealne rozwiązanie dla osób ze skłonnością do alergii, które nie chcą rezygnować z obecności pupila w sypialni.

Promocja w sieci sklepów Biedronka!

Jeśli i ty chcesz wypróbować najnowszą linię kołder i poduszek Probiotycznych, pamiętaj że od 15 do 30 kwietnia w sklepach sieci Biedronka kupisz je w promocyjnej cenie. Nie zwlekaj i łap okazję, promocja na kołdry i poduszki Probiotyczne trwa do wyczerpania zapasów.