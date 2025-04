Reklama

Nadchodzi grudzień. To podobno najpiękniejszy i najbardziej rodzinny czas w roku. Ale czy na pewno? W pogoni za prezentami, zamknięciem ostatnich firmowych raportów i wyborem dekoracji do domu nie mamy czasu, by się zatrzymać i porozmawiać z najbliższymi. Co więcej, dla wielu perspektywa rodzinnego spotkania i pogawędki przy wspólnym stole wcale nie kojarzą się dobrze. Wręcz przeciwnie, często oznacza to kłótnie i spory.

Różnice pokoleniowe czy światopoglądowe istnieją od zawsze, ale to, jak będą wyglądały twoje święta, rodzinne spotkania i relacje między wami, zależy w głównej mierze od was samych. Warto pomyśleć o tym podczas tegorocznych świąt, bo komunikacja i więzi rodzinne mają ogromny wpływ na inne aspekty życia i samopoczucie.

A teraz pomyśl:

Kiedy ostatnio rozmawiałaś z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami, przyjaciółmi? Jak wyglądają wasze relacje? Macie dla siebie czas?

Jak wyglądają wasze święta? Czy podczas kolacji wigilijnej rozmawiacie? Czy wśród pięknych świątecznych dekoracji jest miejsce na dialog?

Czy social media, gry na konsoli lub programy telewizyjne nie zajmują pierwszego miejsca?

Czy wasza rozmowa oparta jest na serdeczności i komunikacji, czy może na burzliwej wymianie zdań?

Relacje, bliskość, rozmowy — to buduje wspomnienia i więź

W te święta bądźcie naprawdę razem. Powspominajcie przeszłość, obejrzyjcie wspólne zdjęcia, idźcie na spacer, pobawcie się z maluchami. Jeśli nie możesz odwiedzić najbliższych, to zadzwoń. Dobrze by było, gdyby ta rozmowa nie trwała chwili. Pomiędzy krzątaniem się w kuchni i krojeniem ciast warto znaleźć czas na prawdziwą rozmowę, opartą na dialogu, zrozumieniu, zainteresowaniu i słuchaniu.

Jak rozmawiać dobrze?

Nie masz o czym rozmawiać z najbliższymi? Pretekstem może być wszystko. Czasem warto zadzwonić do dziadków i zapytać, jak minął im dzień, co jedli lub czy byli dziś na spacerze. Oni z pewnością to docenią. Podobnie z rodzicami czy rodzeństwem. Warto wychodzić z inicjatywą, tym bardziej że wielu przedstawicieli starszego pokolenia nie sięgnie po telefon jako pierwsze, bo nie chce zajmować czasu, zawracać głowy, zajmować „młodych” swoimi sprawami. Starsi ludzie tak mają, ale warto, żebyś to ty pierwsza wybrała numer i zadzwoniła.

„Znikające słowa”. Kampania, która daje do myślenia i inspiruje

Ta świąteczna kampania pokazuje, że rozmowy i dialog są ważne. Budują relacje, więź, wspomnienia. Chronią przed samotnością.

Organizatorem kampanii jest Vita Buerlecithin oraz Stowarzyszenie mali bracia Ubogich.

Akcja „Znikające słowa” w bardzo namacalny sposób pokazuje tytułowe znikające słowa z rozmów z naszymi bliskimi. Uświadamia, że brak dialogów prowadzi do samotności i niezrozumienia.

W ramach kampanii do współpracy zaproszono ekspertów z dziedziny językoznawstwa, komunikacji werbalnej i psychologii.

Człowiek jest tak skonstruowany, że potrzebuje bliskości i potrafi tą bliskość budować słowami. Ona opiera się na jednym przekazie: 'jesteś dla mnie ważna/y i jestem ciebie ciekawa/y'. Wtedy mamy szansę ogrzać się emocjonalnie przy takiej osobie. Ale słowa też potrafią oddalać, gdy stają się pouczeniami, przytykami, wyśmiewaniami. Obecne pokolenie seniorów to generacja, w której nie mówiło się o uczuciach i nie nazywało tego, co się wydarza dobrego, ale też trudnego w relacjach. W efekcie przestaliśmy ze sobą rozmawiać. W wielu domach święta zamiast zbliżać, oddalają. A przecież wystarczy czasem słowami opowiedzieć świat, w którym każdy ma miejsce nie tylko przy stole, ale i w naszym sercu. Bo to, że się kochamy, jest dla wielu oczywiste. Pytanie, czy potrafimy o tym mówić? Więc może niech hasłem nadchodzących świąt zabrzmi 'opowiem ci, jak bardzo jesteś dla mnie ważna/y. I które nasze wspólne chwile mi to pokazują' - komentuje Dr Małgorzata Majewska – specjalistka od komunikacji werbalnej i niewerbalnej, językoznawczyni z psychologicznym zacięciem. Wykładowczyni akademicka, autorka książek i artykułów.

Jak rozmawiać z bliskimi, by tworzyć relację, budować prawdziwy dialog?

Oto kilka cennych rad, nie tylko na święta:

angażuj się w rozmowę

potakuj

nawiązuj kontakt wzrokowy

słuchaj i nie przerywaj

bądź empatyczny, staraj się zrozumieć

parafrazuj, by sprawdzić, czy wszystko dobrze rozumiesz

pamiętaj o szacunku do ludzi, ich opinii, wypowiedzi, wyjdź z założenia, że każdy ma prawo do innego zdania i każdemu należy się szacunek

nie oceniaj i nie krytykuj

nie rozmawiaj o tematach, które mogą rodzić kłótnie (religia, polityka, finanse)

wybieraj angażujące tematy do dyskusji (wspomnienia, rodzinne historie, wakacyjne plany)

