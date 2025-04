Do kogo adresowana jest nowa kampania Avon Watch Me Now? Czy zna Pani osoby, które szczególnie może ona zainteresować?

Watch Me Now jest zaadresowana do każdego, kto chce dowiedzieć się, co tak naprawdę gra nam w duszy – jakie wartości za nami stoją, jak Avon realnie zmienia świat. Chcemy o tym wszystkim opowiadać odważnie i głośno, bo nasza firma to nie tylko katalogi ze szminkami. To lata walki o lepsze życie kobiet, o lepsze środowisko pracy, o wzajemny szacunek i akceptację. To głębokie relacje z klientami i Konsultantkami, wspierająca się wzajemnie społeczność i doświadczenie, które pozwoliły osiągnąć nam to, czym teraz chcemy się pochwalić. Również to, że wraz z grupą kosmetyczną Natura & Co., której częścią jesteśmy, kierując się naszymi wartościami, mamy ambicję być najlepszą firmą DLA świata.

Z badań, które przeprowadzono dla marki Avon jasno wynika, że aż 70% kobiet docenia wsparcie innych kobiet, z którymi pozostają w bliskich relacjach. Czy czuje Pani, że w Avon stawia się właśnie na taki model współpracy?1

Jestem o tym przekonana. W Avon od zawsze na pierwszym miejscu byli dla nas ludzie i relacje. Jesteśmy w końcu firmą nastawioną na sprzedaż bezpośrednią i osobisty kontakt z klientem. Nasze Konsultantki postrzegają swoją pracę nie tylko jako możliwość realizowania się zawodowo, ale też jako okazję do poznawania innych, ciekawych kobiet i nawiązywania przyjaźni, które niejednokrotnie zostają z nimi na całe życie. Współpraca w każdej firmie jest dużo łatwiejsza i efektywniejsza, gdy przebywamy z ludźmi, których darzymy sympatią, których rozumiemy i którym ufamy. Sama pracując w Avon już od ponad roku, niezwykle mocno cenię sobie wsparcie, które otrzymuję od moich koleżanek. Mam świadomość, że mam obok siebie osoby, które mnie inspirują i na które mogę liczyć. Nie do przecenienia jest też codzienna dawka niezwykle pozytywnej kobiecej energii płynąca z naszej wyjątkowej społeczności – połączonej nie tylko przez biznes, ale przede wszystkim przez silne relacje i wspólny cel, jakim jest wspieranie kobiet. To właśnie te aspekty oraz chęć pracy w firmie, w której DNA od samego początku jest wspieranie i umacnianie pozycji dziewczyn, powodują, że każdego dnia jestem dumna z bycia częścią społeczności Avon.

Na poczucie niezależności kobiet silnie wpływa również stabilność finansowa, możliwa dzięki zarobieniu własnych pieniędzy. Jakie możliwości oferuje w tym zakresie Avon i co znaczą one dla kobiet, które Pani spotyka?

Obecnie ponad 300 tysięcy przedsiębiorczych Polek zarabia i rozwija się zawodowo jako Konsultantki Avon. Dla niektórych dziewczyn to idealny sposób na dodatkowy zarobek, inne budują z nami całe przedsiębiorstwa. Liderka Sprzedaży Avon ma w swoim zespole średnio aż 28 Konsultantek, a jedna z naszych najlepszych Liderek zarobiła w 2019 roku ponad 83 tysiące złotych w ramach jednej tylko kampanii! To m.in. dlatego najwierniejsza Konsultantka jest z nami aż 28 lat, a nasza społeczność stale się powiększa! Liczby mówią same za siebie. Avon daje kobietom możliwość idealnego dopasowania pracy do ich potrzeb, ale przede wszystkim gwarantuje niezależność i spokój. Kobiety z którymi rozmawiam, niezwykle często zwracają mi uwagę, że własne pieniądze to dla nich możliwość zaspokojenia potrzeb, ale też realizowania marzeń oraz samorozwoju. A więc wszystko to, co czyni nas spełnionymi życiowo i po prostu szczęśliwszymi.

Historie naszych Konsultantek to niesamowite opowieści o rosnących w siłę kobietach, które rozwijając się wspólnie z Avon, bazując na własnych doświadczeniach chcą następnie wspierać inne kobiety w ich rozwoju i poprawie sytuacji życiowej. To historie, które wzruszają, inspirują i cieszą dając energię do dalszego działania i dzielenia się mocą, jaka płynie ze wspólnoty, którą tworzymy.

Czy Pani zdaniem wartości firmy Avon pokrywają się z oczekiwaniami kobiet, które spotyka Pani na co dzień?

Kobiety, które spotykam wielokrotnie dają mi do zrozumienia, jak niezwykle ważne są dla nich niezależność oraz możliwość rozwoju. Równocześnie sama – jako kobieta – szukam miejsca, w którym wiem, że będę czuć się dobrze. Miejsca otwartego na innych, akceptującego nas takimi, jacy jesteśmy. Avon już od lat stawia na właśnie te wartości, gwarantując akceptację, otwartość i dostępność, ceniąc wyjątkowość każdej kobiety i tworząc środowisko pracy pełne zrozumienia i wzajemnego wsparcia. Wszystko dlatego, że wartości, w które wierzy firma, to wartości kobiet, które ją tworzą. Oczywiście w naszym gronie mamy również mężczyzn, którzy wierzą w te same wartości i z którymi ramię w ramię działamy na rzecz wspierania niezależności dziewczyn w każdym wieku.

Jakie w Pani opinii są najważniejsze działania, które podejmuje marka Avon, by pomagać kobietom być niezależnymi?

Takich działań jest bardzo wiele, ale wszystkie łączy wspólny mianownik – wsparcie kobiet. Naszym Konsultantkom zapewniamy elastyczny czas pracy, dzięki któremu mogą układać swój dzień według indywidualnych potrzeb, nie ograniczając się w realizowaniu innych pasji i wyzwań. Ponadto szkolimy je w ramach Avon Academy, prowadzimy program stypendialny oraz korzystamy z nowoczesnych narzędzi, które pomagają kobietom w rozwijaniu swojej przedsiębiorczości i zarabianiu własnych pieniędzy. Doskonale wiemy, że niezależne kobiety to takie, które są również zdrowe i bezpieczne. Nasza kampania Avon Kontra Rak Piersi ma już 22 lata i jest dzisiaj jedną z największych inicjatyw społecznych w Polsce. Od 1992 udało nam się dofinansować już 50 tysięcy badań USG! Z kolei w ramach kampanii Avon Kontra Przemoc już od 11 lat sprzeciwiamy się przemocy domowej – w tym roku Avon dołączył do obchodów Światowego Dnia Pokoju, aby zwiększać świadomość dotyczącą przemocy w środowisku domowym. Nie boimy się mówić o trudnych tematach i jestem pewna, że przed nami kolejne wspaniałe 135 lat odważnych działań.

