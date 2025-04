Reklama

Moc kobiecej intuicji — oto motyw przewodni najnowszej odsłony kampanii She Moves Us. PUMA kontynuuje globalną inicjatywę, która ma na celu wsparcie dziewcząt i kobiet na całym świecie. Tym razem marka zwraca uwagę na niematerialną nić, która łączy kobiety i pozwala im się wspierać. Ta niezwykła, metafizyczna więź sprawia, że potrafimy porozumiewać się bez słów, doskonale odczytywać nasze emocje i nastrój.

Niesamowita fabuła i bohaterki

Akcja rozgrywa się w supermarkecie. Bohaterki spotu — Siostry ADiHD, Joanna Jędrzejczyk, Kasia Zillmann, Sara James oraz Ofelia — rozumieją się bez słów. Ich siłą jest kobieca intuicja, która umacnia, scala i dodaje sił.

„Jak to się dzieje, że myślimy o sobie w tym samym momencie? Albo że podobne rzeczy przytrafiają się nam w tym samym czasie?” – słyszymy na początku spotu. PUMA chce przez to wyraźnie pokazać, że kobiece zrozumienie, umiejętność niewerbalnego komunikowania się i wzajemne wsparcie ma swoje źródło w kobiecej intuicji.

Jaką rolę odgrywa intuicja w życiu bohaterek spotu?

Lokalne Ambasadorki biorące udział w spocie podkreślają, że intuicja odgrywa w ich prywatnym życiu niezwykle ważną rolę.

Wciąż się uczę korzystać z tego potężnego narzędzia – bo tak postrzegam kobiecą intuicję. Widzę, o ile lepsze są decyzje, które podejmuję, bo „je czuję”, bo jestem z nimi w harmonii, nawet kiedy są pozornie trudne. Czuję tę intuicję właśnie w tych chwilach, kiedy stoję przed ciężkim wyborem, a mimo to czuję spokój związany z tym, jak zamierzam postąpić. Wciąż odkrywam tę magiczną moc – bo jest w niej coś magicznego, takie trzecie oko, które widzi więcej. Czasem jeszcze zdarza mi się nie uwierzyć intuicji w 100%, słucham głosu rozsądku albo otoczenia, które oczywiście nie zawsze są złe, ale jednak zawsze później myślę: trzeba było postąpić, tak jak „czułam” - mówi Ofelia.

Intuicja towarzyszy mi na każdym kroku tak naprawdę, czasami nawet sama nie zdaję sobie sprawy, że się nią kieruję i to pokazuje jej siłę - dodaje Sara James.

Przez wiele lat uczyłam się tej ukrytej broni intuicji, którą ma każda z nas. Tak naprawdę ciężko było jej zaufać, a powinnyśmy to robić, bo intuicja to niewidzialna siła kobiet – jest zarówno bronią, jak i tarczą. Pozwala mi się rozwijać, pozwala mi iść pewnym krokiem, gdy jestem na szpilkach, gdy podejmuję biznesowe decyzje, ale także te trudne, życiowe - komentuje Joanna Jędrzejczyk.

Kobieca intuicja w naszym życiu odrywa bardzo znaczącą rolę. Często to właśnie tylko ona kieruje naszymi wyborami życiowymi czy biznesowymi - oceniają Siostry ADiHD.

Intuicję odczuwam najbardziej w momencie, kiedy przekraczam granice swojego ciała. To właśnie intuicja podpowiada mi, jak daleko mogę zajść pomimo bólu - przyznaje Katarzyna Zillmann.

Platforma She Moves Us

Tegoroczny spot o intuicji kobiet to kolejna odsłona kampanii marki PUMA, która celebruje kobiecość poprzez platformę She Moves Us już od kilku sezonów. Jej globalnymi ambasadorkami są m.in.: Dua Lipa, światowa artystka muzyki pop, czy modelka Winnie Harlow. Inicjatywa ma na celu zachęcić dziewczęta i młode kobiety do dzielenia się swoimi historiami oraz do połączenia sił na rzecz walki o prawa kobiet. PUMA współpracuje z partnerami i organizacjami, by przełamywać bariery uniemożliwiające dziewczętom spełnianie swoich zawodowych marzeń. Jednym z nich jest organizacja Women Win, która poprzez sport wspiera dziewczęta i kobiety na całym świecie.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki PUMA.