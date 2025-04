To właśnie jej troska o innych, pozytywne nastawienie do życia i wola walki inspirują główne bohaterki. Obserwujemy, jak wspólnie stawiają czoła wyzwaniom dnia codziennego. Za pomocą prostych gestów - jazda na rowerze bez trzymanki, dzielenie się kanapką - pokazują one odwagę, wzajemne wsparcie oraz to, co oznacza bycie tuż obok, bycie siostrą.

Kampania SHE MOVES US pełni bardzo ważną rolę i bardzo się cieszę, że mogę być jej częścią po raz kolejny. Uważam, że powinnyśmy się wzajemnie uskrzydlać jako kobiety. Pomimo, że jestem w sporcie zdominowanym przez mężczyzn, to nie zdawałam sobie sprawy z nierówności płac czy różnicy w traktowaniu kobiet i mężczyzn w miejscach pracy. Uważam, że należy poruszać te kwestie i mówić kobietom, że mogą osiągnąć sukces, być silne i dominować w wielu dziedzinach. Takie kampanie są świetnym sposobem na mówienie o tym na głos - mówi Joanna Jędrzejczyk.

Poprzez pryzmat relacji dziewczynek, spot podkreśla istotę niewielkich czynów, które napędzane są troską i siostrzanym uczuciem oraz pomaga dostrzec je w naszym życiu codziennym.

Narratorką, a zarazem obserwatorką historii jest Joanna Jędrzejczyk. Wartości przekazane w video za pośrednictwem sytuacji z życia codziennego sióstr odzwierciedlają to, czym kieruje się w życiu ambasadorka PUMA: odwagę, troskę o innych, empatię. Materiał dostępny jest do obejrzenia tutaj.

Bycie siostrą dla mnie to przede wszystkim oddanie, ogromna wrażliwość i chęć niesienia pomocy. Jestem szczęściarą, bo mam dwie siostry, ale moje przyjaciółki są również moimi siostrami. Tak naprawdę mogą nimi być wszystkie kobiety, które spotykamy na naszej drodze. Chodzi o wsparcie i bycie otwartą na drugą osobę -

SHE MOVES US to długoterminowa globalna platforma marki PUMA, która ma na celu umacniać w kobietach solidarność oraz pewność siebie. Za pośrednictwem swoich ambasadorek, m.in.: Dua Lipy, Cary Delevingne czy Winnie Harlow, marka opowiada historię inspirujących kobiet z całego świata.

