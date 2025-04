Pani Katarzyna Barczyk na co dzień prowadzi rodzinny biznes - MicroFood, który związany jest z ekologiczną żywnością. To właśnie dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej udało się jej rozwinąć ten biznes na arenie międzynarodowej.

W MicroFood produkuje się owoce poddane suszeniu próżniowemu, czyli Puffinsy - chrupiące przekąski z owoców, które posiadają certyfikat w zakresie rolnictwa ekologicznego w UE.

Przedsiębiorczyni z Ostrzeszowa skorzystała z wielu programów europejskich, dzięki którym udało się jej odnieść sukces na arenie międzynarodowej. Brała udział między innymi w programie Gateway, Ready2Go Programme, czy w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

Gateway to program skierowany do ludzi młodych. Jednym z kilku elementów tego programu jest edukacja w zakresie przedsiębiorczości, której celem jest nauka nabywania kompetencji przedsiębiorczości i umiejętności dostrzegania oraz korzystania z możliwości, a także planowanie i zarządzanie twórczymi procesami, przynoszącymi korzyści natury kulturowej, społecznej i finansowej.

Ready2Go Programme daje przedsiębiorcom możliwość pozyskania wiedzy, zbudowania sieci kontaktów zagranicznych, a przede wszystkim wyróżnienia się na rynkach światowych. Celem programu jest przede wszystkim pomoc firmom w podjęciu pierwszych kroków dla nawiązania partnerstwa biznesowego.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansowany jest ze środków europejskich, a jego odbiorcami są przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

To nie koniec. Pani Katarzyna Barczyk jest też członkinią Dolnośląskiego Kongresu Kobiet, feministką, specjalistką od mediów społecznościowych, a także amatorską biegaczką. Jest też autorką bloga Lady Pasztet, który poświęcony jest tematyce feminizmu.

Pani Katarzyna docenia działania Unii Europejskiej, jak sama mówi: "Unia Europejska pozwala nam na globalne dotarcie do klientów i chce pokazać, w jaki sposób otwierać rynki na całym świecie dla producentów z UE".

To jedna z wielu historii, które pokazują jak mały biznes może istnieć globalnie. Przy odpowiedniej pomocy (np. ze strony Unii Europejskiej) można osiągnąć prawdziwy sukces. Co jeszcze daje nam Unia?

Co zmieniło się w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej?

1 maja 2004 roku to ważna data w historii naszego kraju. Wejście Polski do Unii Europejskiej przyniosło szereg pozytywnych następstw. Co Unia Europejska dla nas robi? Jak wpływa na nasze codzienne życie, komunikację, podróże, zdrowie i prawa? Sprawdź!

1. Otwarcie granic i swobodne przemieszczanie się

Chcesz podróżować po UE? Nic prostszego. Wystarczy dowód osobisty!

2. Dotacje i projekty

Planujesz inwestycję? Chcesz rozwinąć nowy biznes, a może jesteś rolnikiem? Unia Europejska zapewnia nie tylko wsparcie finansowe, ale i merytoryczne.

3. Swoboda zatrudnienia

Odkąd Polska jest w UE możemy swobodnie podejmować zatrudnienie w państwach członkowskich. Możesz zostać kim tylko chcesz! Wystarczy ubezpieczenie zdrowotne i zaświadczenie, że mogę się samodzielnie utrzymać, a każdy kraj UE może być moim nowym domem.

4. Rozbudowa dróg

Autostrady i drogi ekspresowe to również zasługa wejścia Polski do Unii Europejskiej.

5. Zagraniczne uczelnie

Chcesz kształcić się na Sorbonie we Francji, a może na Uniwersytecie w Heidelbergu? Dzięki przynależności do UE mamy możliwość podejmowania nauki w krajach członkowskich, a dzięki programowi Erasmus możesz zdobyć stypendium na edukację za granicą. To ogromna szansa na zdobycie międzynarodowych kontaktów, wiedzy na najwyższym poziomie, poznania nowej kultury i języka. To też możliwość zdobycia lepszej pracy po zakończeniu edukacji.

6. Tanie podróżowanie

Wystarczy, że masz aplikację w telefonie, i możesz latać między miastami UE za cenę lunchu. Wprowadzone w latach 1992–2000 unijne inicjatywy deregulacji i liberalizacji rynku doprowadziły do wzrostu liczby linii lotniczych i obniżenia kosztów przelotów o 41%.

7. Płatności

Opłaty za płatności kartą kredytowa w kraju i za granicą (w ramach UE) są takie same!

8. Darmowe Wi-Fi

Wiesz, że możesz skorzystać z bezpłatnej publicznej sieci Wi-Fi, zamiast zużywać swojego pakietu? UE zainwestowała 120 milionów euro w instalację 8000 bezpłatnych publicznych hotspotów Wi-Fi w całej Europie, dzięki czemu mam dostęp do sieci niezależnie od tego, gdzie jestem.

Czy korzystasz z tych wszystkich udogodnień, które daje nam Unia Europejska? I najważniejsze - czy wiedziałaś o nich?

Kampania #EUandME

#EUandME to kampania Komisji Europejskiej, której celem jest zwiększenie świadomości młodych osób na temat pozytywnego wpływu Unii Europejskiej na ich codzienne życie. Wśród korzyści, o których opowiada kampania, jest m.in. gwarancja szerokiego dostępu do Internetu, możliwość swobodnego przekraczania granic czy wsparcie UE w realizacji pomysłów na biznes. Kampania została uruchomiona we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej w maju 2018 r. W Polsce jej oficjalnie otwarcie miało miejsce na festiwalu Open'er w Gdyni w 2018 r.

Na kampanię #EUandME składa się m.in. pięć filmów przedstawiających historie obywateli Europy, którzy rozwijają swój potencjał dzięki wsparciu i wartościom stojącym za Unią Europejską.

Więcej przeczytasz na europa.eu/euandme/frontpage_pl

