Jestem dreamsetterką, twórczynią metody ChouChou Like Me „Jak zjeść słonia, czyli zrealizować wymarzony cel”. Moją misją jest pomóc kobietom w uwierzeniu w siebie.

Aby pomóc Wam w realizowaniu celów stworzyłam motywatory ChouChou. Bardzo często zdarza się, że jako cel do wpisania w przypominajki ChouChou podajecie „Chcę być wiecznie szczęśliwa”. I tu zawsze powstaje dylemat, gdyż wiecznie szczęśliwym być się nie da.