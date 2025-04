Joanny Jędrzejczyk żadnemu miłośnikowi sportów walki przedstawiać nie trzeba. Ma ona na swoim koncie wiele prestiżowych tytułów w muay thai (boksie tajskim). Od kilku lat jej kariera skupia się jednak na MMA, czyli mieszanych sztukach walki. Jest pierwszą Polką, która dostała się do UFC – najbardziej prestiżowej federacji w tej dyscyplinie.

Jest mistrzynią tej organizacji w wadze słomkowej (do 52 kg) w latach 2015–2017. Zwycięstwo nad amerykanką Michelle Waterson, odniesione 12 października podczas walki wieczoru na gali UFC Fight Nigt otworzyło jej drogę do ubiegania się o ten tytuł po raz kolejny oraz pokazało, że Polka znowu jest w wielkiej formie.

Mistrzyni MMA bije na słowa

Czekając aż Joanna Jędrzejczak stanie do pojedynku o kolejny mistrzowski pas można obejrzeć inną, równie ekscytującą potyczkę z jej udziałem. Rozegrała się ona w miejscu, w którym zawodniczka MMA czuje się jak ryba w wodzie, bo na ringu. Nie liczyły się w niej jednak celnie zadane ciosy, tylko jak najwyżej punktowane słowa. Asia była bowiem gwiazdą drugiej „Bitwy SCRABBLE”.

Trzykrotną mistrzynię świata w tej niecodziennej batalii wspierali Owca (Michał Owczarzak) oraz Ponczek (Paweł Sikora) – twórcy kanału YT Warszawski Koks. Wbrew temu co sugeruje nazwa – Chłopaki promują naturalną kulturystykę i fitness. Drużyna Asi miała w tej rozgrywce do pokonania zespół kanału Hajlajt, reprezentowaną przez: Antoninę Banaś, Kornelię Szczęsną oraz Pawła Svinarskiego.

Ciosów słownych w trakcie rozgrywki było mnóstwo. Emocji nie brakowało, a jej losy ważyły się do samego końca. Kilkukrotnie ostro musiał nawet interweniować sędzia (w tej roli Wojciech xxx). Najlepszy dowód na to jak zacięta i wyrównana była to rozgrywka stanowi fakt, że zakończyła się ona różnicą trzech punktów. Która drużyna ostatecznie ją wygrała? O tym można się przekonać oglądając relację z drugiej bitwy Scrabble zamieszczoną na kanale Hajlajt.