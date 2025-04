Uważasz, że jesień to depresyjna pora? Masz wrażenie, że to właśnie wtedy czujesz się najbardziej przygnębiona! Wystarczy zaplanować sobie w ciągu dnia kilka małych przyjemności, aby przerwać jesienną chandrę!

Wieczorne SPA

Twoje ciało i dusza potrzebują relaksu. Po dniu pełnym wrażeń pozwól sobie na odrobinę odpoczynku. Świetnym pomysłem może okazać się wieczorne SPA. W łazience rozłóż świece, wlej do wanny ciepłą wodę i wrzuć do środka ulubioną kulę do kąpieli lub płyn. Możesz zapalić też ulubione kadzidełka i koniecznie przyciemnić światło. Pozwól sobie długą kąpiel z winem lub ulubionym sokiem. Odpręż się. Po takim relaksie zafunduj sobie nawilżającą pielęgnację oraz regenerującą maseczkę na twarz. Na koniec ulubiona kawa, herbata lub grzaniec. Zobaczysz, będziesz zachwycona!

Pyszne jedzenie

W pracy zdarza ci się zamienić pełnowartościowy posiłek na jedzoną w pośpiechu kanapkę w biegu? A może zdarza ci się nie zjeść nic? Pamiętaj, że czasem warto pozwolić sobie na słodką przyjemność!

Idź na spacer

Po pracy non stop jesteś zmęczona? Czujesz się śpiąca i jak tylko wrócisz do domu, to od razu zasypiasz na kanapie? Jeśli chcesz nabrać energii to koniecznie się dotleń. Nie tylko staniesz się bardziej ożywiona, ale i zrelaksowana. Wieczorny spacer przy świetle lamp, najlepiej w towarzystwie kogoś bliskiego, to idealny sposób na wypoczynek po trudnym dniu.

Wybierz się na shopping

Wiesz, czym jest efekt szminki? To pojęcie wywodzi się z ekonomii i w wielkim skrócie oznacza, że jeśli nie możemy pozwolić sobie na coś bardzo drogiego, to kupujemy coś luksusowego, ale o relatywnie mniejszej cenie, np. szminkę. Z zakupami jest właśnie tak, że gdy mamy kiepski dzień, to właśnie shopping często jest najlepszym antidotum na zmartwienia.

Pozwól sobie na nicnierobienie



To nic złego, że raz na jakiś czas, po pracy pozwolisz sobie na lenistwo. Po intensywnym dniu w biurze, spędź czas sama ze sobą. Poczytaj, przejrzyj ulubiony magazyn lub serwisy lifestylowe, dokończ ulubiony serial albo pobaw ze swoim zwierzęcym przyjacielem. To cię nie tylko wyciszy, ale i da dużo siły na następny dzień!

