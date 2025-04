Czy wiecie, że zapachy najmocniej ze wszystkich zmysłów wpływają na nasz mózg? Każdy aromat ma bowiem specyficzne właściwości, które oddziałują na układ limbiczny, odpowiadający za stany emocjonalne. Odpowiednia stymulacja właśnie tej części mózgu jest w stanie przywołać wspomnienia, odczucia czy nawet poprawić nastrój. Jak przeprowadzić domową aromaterapię? Podpowiadamy!

Kilka słów o zmysłu węchu

To właśnie węch rozwija się u człowiek najwcześniej, bo jeszcze w brzuchu mamy! Sam nos kształtuje się w pierwszym trymestrze ciąży, zaś nozdrza formują się kilka tygodni później. W 30 tygodniu uaktywnia się natomiast układ limbiczny.

Tuż po narodzinach zmysł węchu zaczyna dynamicznie się rozwijać. Informuje dziecko o wielu istotnych elementach jego otoczenia. Woń ciała matki pomaga mu budować więź, a zapach wydzielany podczas karmienia działa na nie uspokajająco. A jak jest później?

Wielu naukowców uważa węch za najważniejszy zmysł u dorosłego człowieka. To właśnie on najsilniej wpływa na nasze samopoczucie i determinuje stany emocjonalne. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio nastrajać się za pomocą aromatów. Zobaczcie, jak to robić, aby osiągnąć zamierzone efekty.

Zapachy, które dodają energii

Czujesz się ospała i nie masz siły, aby zabrać się do pracy? Postaw na jeden z tych trzech zapachów!

Kawa

Zapach kawy to niezawodna broń w walce o energię do działania. Pobudza zmysły, poprawia koncentrację i zmniejsza napięcie. Jest nieoceniony o poranku i w przypadku popołudniowego spadku sił. To co, filiżankę?

Rozmaryn

Świeży aromat popularnego zioła skutecznie dodaje energii. Co więcej, poprawia również pamięć oraz zmniejsza uczucie zmęczenia. Otocz się nim, kiedy czujesz, że potrzebujesz dodatkowego wsparcia o poranku. Naparu jednak nie musisz pić - wystarczy, że zalejesz 2 łyżeczki suszu wodą o temperaturze 80 stopni i pozwolisz, aby jego aromat "rozszedł się" po twoim mieszkaniu.

Cytrusy

Olejki eteryczne z cytrusów lub świeże owoce cytrusowe to fantastyczny sposób, aby się pobudzić i pozbyć uczucia apatii. Co więcej, ich świeży zapach poprawia koncentrację oraz pomaga pozbyć się stresu związanego z natłokiem wydarzeń.

Zapachy, które poprawiają nastrój

Coś sprawiło, że twój humor się popsuł? Stymulacja receptorów węchu tymi aromatami może pomóc!

Czekolada

Czekolada to niezawodny sposób na poprawę samopoczucia. Warto jednak wiedzieć, że wcale nie musicie jej jeść i wpędzać się w wyrzuty sumienia spowodowane kaloryczną nadwyżką! Już sam zapach słodkiego kakao docierając do odpowiednich receptorów podwyższa poziom endorfin. Nie bez powodu czekoladowe kule do kąpieli to hit!

Róża

Zapach róży w tym zestawieniu jest nieco kontrowersyjny. Ma swoich zwolenników i przeciwników (wielu osobom kojarzy się z niskiej jakości perfumami). Jednak, według badań olfaktorycznych, dłuższe wdychanie tego aromatu jest w stanie wzbudzić w nas poczucie szczęścia i spokoju. Jeśli więc lubicie różne olejki, koniecznie powinnyście to sprawdzić!

Ylang ylang

Australijscy naukowcy dowiedli, że otaczanie się tym zapachem pomaga walczyć z depresją i stresem, a także sprawia, że jesteśmy radośni, a nasze nastawienie zmienia się na lepsze. Roślina rośnie głównie na Hawajach, w Australii, Nowej Zelandii oraz Malezji, więc raczej nie zasadzimy jej w ogrodzie, ale na szczęście olejek z kwiatów można kupić za kilka złotych, także online :)

Zapachy, które pomagają się wyciszyć i zrelaksować

Masz za dużo na głowie i czujesz się skołowana? Oto aromaty, które zadziałają terapeutycznie!

Wanilia

Słodka wanilia znana jest ze swoich właściwości uspokajających. Jej aromat działa kojąco - doskonale relaksuje, zmniejsza stres i wycisza. Aby doświadczyć jego zbawiennych właściwości postaw na waniliowy... balsam do ciała! Wmasowany w ciało po kąpieli czyni cuda!

Drzewo sandałowe

Olejek z drzewa sandałowego to prawdziwe remedium dla tych z was, które pragną się wyciszyć. Już niewielka ilość rozpylona w powietrzu koi nerwy i zmniejsza napięcie - zarówno to psychiczne, jak i fizyczne.

Jaśmin

Jego wdychanie sprawia, że już po kilku minutach czujemy się rozluźnieni i odprężeni jak po dobrym masażu. Nie bez powodu olejki eteryczne i kosmetyki o tym zapachu są szczególnie polecane osobom zapracowanym i mającym problemy z równowagą emocjonalną.

Zapachy, które pomagają zasnąć i zapewniają zdrowy sen

Aromaterapia jest niezastąpiona w sypialni. To naturalna metoda leczenia bezsenności, po którą warto sięgać w każdym wieku i o każdej porze roku. Oto aromaty, które z pewnością poprawią jakość waszego snu!

Lawenda

Lawenda od wieków jest znana ze swojego odprężającego działania. Badania wykazują, że posiada nieocenione właściwości usypiające - wydłuża czas trwania fazy NREM, czyli tej, podczas której sen jest najgłębszy. Dobrym pomysłem jest więc wykonanie własnej, lawendowej świecy sojowej, która posłuży ci za naturalny środek usypiający.

Eukaliptus

Olejek eteryczny z eukaliptusa posiada działanie relaksujące, kojące i rozluźniające. Udowodniono także jego dobroczynny wpływ na drogi oddechowe, dzięki czemu uznawany jest za jeden z najlepszych zapachów "na sen". Podobnie jak lawenda, świetne sprawdzi się w sypialni.

Czy wiesz, że...

