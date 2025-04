Szukasz idealnego upominku na święta dla bliskiej sercu starszej osoby? Nie wiesz, co wybrać na Dzień Babci i Dziadka? Zastanawiasz się, jaki prezent dla seniora wybrać na urodziny?

Reklama

Koniecznie przeczytaj poniższy artykuł i zainspiruj się! Znajdziesz w nim nasze propozycje na doskonałe sprawdzone podarunki dla seniorów!

Eleganckie dodatki modowe dla szykownych seniorów

Skórzany portfel lub stylowa portmonetka, pasek do spodni, rękawiczki, elegancka apaszka czy ciepły szalik to upominki, które zawsze się przydają, nie wychodzą z mody i sprawiają radość starszym osobom. To gustowne dodatki, które są jednocześnie praktyczne, a przy okazji cieszą oko ładnym wyglądem.

Kosmetyki i perfumy dla seniorów dbających o wygląd

Starsza pani na pewno doceni dobry nawilżający krem do twarzy lub do rąk, balsam do ciała o delikatnym klasycznym zapachu lub zestaw pielęgnacyjny do włosów.

Flakon dobrych markowych perfum lub wody toaletowej z pewnością wywoła uśmiech na twarzy każdego seniora, niezależnie od płci czy wieku.

Panowie ucieszą się z zestawu do golenia, składającego się z pędzla z naturalnego włosia i tradycyjnego mydła do golenia w kostce albo z zestawu dobrej jakości kosmetyków do codziennej pielęgnacji ciała.

Kijki do nordic walking dla aktywnych seniorów

Kije do nordic walking to doskonały upominek dla seniora. Nordic walking to sport idealny dla osób starszych: nie forsuje i nie obciąża organizmu, w sposób umiarkowany angażuje do pracy całe ciało, pomaga polepszyć kondycję fizyczną, poprawia krążenie krwi, wspiera pracę układu oddechowego. Dodatkowo, taką aktywność można uprawiać o każdej porze roku i właściwie wszędzie.

Prezenty z apteki dla seniorów dbających o zdrowie i witalność

Jeśli myślisz o zakupie „zdrowotnego” prezentu dla seniora, apteka może być źródłem wielu ciekawych pomysłów.

1. Wzmacniające toniki witaminowe to znakomity pomysł na prezent dla seniora. Dzięki zawartości cennych witamin i składników mineralnych kompleksowo wspierają zdrowie i poprawiają samopoczucie. Seniorzy muszą szczególnie dbać o serce, układ nerwowy i odporność, dlatego wybieraj produkty zawierające w składzie:

witaminy C i E,

witaminy z grupy B,

żelazo,

cynk,

selen,

kwas foliowy,

wyciąg z owoców głogu,

wyciąg z czerwonego wina i ze skórek winogron,

żeń-szeń.

Dobrym prezentem będą również preparaty zawierające lecytynę, wyciąg z miłorzębu japońskiego, adaptogeny, luteinę, które wspomagają pamięć, koncentrację i wzrok.

2. Akcesoria do masażu to wspaniały pomysł na prezent dla seniora. Mata do akupresury, masażer na domowy fotel, poduszka do masażu Shiatsu czy aparat do hydromasażu stóp pomogą zrelaksować zmęczone mięśnie, zmniejszyć ich napięcie, zredukować bóle, poprawić krążenie krwi, wspierając tym samym układ immunologiczny.

3. Poduszka lub koc elektryczny to akcesoria, które ucieszą każdego seniora. Rozgrzeją zmarznięte ciało, przyniosą ulgę w nerwobólach, bólach mięśni i stawów, pobudzą krążenie i pomogą usunąć stres i napięcie.

4. Nawilżacz powietrza z jonizatorem szybko poprawi jakość powietrza w domu seniora i korzystnie wpłynie na jego komfort i samopoczucie. Właściwa wilgotność powietrza zmniejszy również ryzyko wystąpienia infekcji górnych dróg oddechowych.

5. Pulsoksymetr na palec to niewielkie poręczne i łatwe w obsłudze urządzenie, które mierzy tętno oraz poziom saturacji hemoglobiny tlenem. Będzie doskonałym podarunkiem dla seniorów zmagających się z chorobami układu krążenia i układu oddechowego, cukrzycą i nadciśnieniem. Regularne pomiary pulsoksymetrem umożliwiają szybką reakcję na wykryte nieprawidłowości.

Więcej pomysłów znajdziesz tutaj:

https://www.doz.pl/apteka/k4337-Witalnosc

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Doz.pl.