Masz czasem wrażenie, że zdjęcia twoich instagramowych znajomych są "ładniejsze" od twoich? Albo, że zdobywają więcej polubień? Zastanawiasz się, jak to robią influencerzy i gwiazdy? Dlaczego ich fotki są takie modne, a twoje niekoniecznie? Sprawdź nasz poradnik i dowiedź się, jak robić zdjęcia na Instagram!

Reklama

1. Aplikacja do edycji zdjęć

Smartfon i umiejętności to jedno, a edycja zdjęć to drugie! Pamiętaj o zainstalowaniu kilku przydatnych aplikacji do edycji zdjęć, dzięki którym w szybki sposób zmienisz kontrast, nasycenie czy ostrość zdjęcia. O jakich apkach warto pamiętać? Do prostej obróbki grafiki polecamy VSCO, Lightroom, Unfold (dzięki niemu dodasz do zdjęć napisy z ciekawymi czcionkami) czy SquarePhoto, a do tworzenia infografik warto wykorzystać np. Canvę.

Uważaj jednak, aby nie przesadzić z obróbką. Mocny kontrast, zbyt dużo filtrów - wszystko to zaburza naturalne kolory i daje sztuczny efekt. Wystarczy lekka poprawa kontrastu lub jasności, aby twoje zdjęcie zrobiło wrażenie.

2. Smartfon, od którego wszystko zależy

Umiejętności są ważne, ale bez dobrego telefonu sobie nie poradzisz. Jaki w takim razie wybrać i na co zwrócić uwagę? Naszym zdaniem rodzaj aparatu, ilość pixeli, rozdzielczość ekranu, a także procesor są na wagę złota! Jednym z najlepszych fotograficznych smartfonów na rynku, który polecamy jest Huawei P20 w nowym kolorze Twilight. Smartfon wyposażony jest w aparat z dwoma obiektywami, powstałymi we współpracy z Leica. Przenoszą one fotografię mobilną na najwyższy poziom, nawet gdy zdjęcia wykonywane są w trudnych warunkach. Huawei P20 posiada procesor wspierany sztuczną inteligencją Kirin 970 oraz 64GB pamięci wewnętrznej. Co najlepsze, Huawei P20 występuje w bardzo modnym kolorze Twilight, od którego trudno oderwać wzrok!

3. Kompozycja, czyli dlaczego organizacja przestrzeni jest tak ważna

Nieład na zdjęciach influencerów to nie żaden przypadek. Wszystko to skrzętnie przemyślana kompozycja, która dodaje stylu. Jak zatem zorganizować przestrzeń, żeby zdjęcie wyglądało modnie, a znajdujące się na nim przedmioty nie przypominały porozrzucanych elementów?

W fotografii wyróżniamy kilkanaście rodzajów kompozycji. Dla Instagramerów najważniejsze jednak są dwie - kompozycja otwarta (elementy są "porozrzucane") i zamknięta (wszystkie elementy tworzą spójną całość). Pamiętaj także, aby w miarę możliwości umieszczać na zdjęciach obiekty w całości – symetrycznie oraz unikać ich ucinania.

4. Światło zmienia wszystko!

Każdy profesjonalny fotograf to wie! Światło to kluczowy element dobrego zdjęcia. Do swoich ujęć staraj się zawsze wykorzystywać naturalne światło dzienne, ale nie zapominaj obserwować słońca także w innych porach dnia. Dzięki temu będziesz mogła uchwycić takie zjawiska jak golden hour (w fotografii pora dnia po wschodzie oraz przed zachodem słońca, w której występuje szczególne oświetlenie). Wspaniałe efekty na zdjęciach można stworzyć także dzięki sztucznemu światłu, np. neony, księżyc, kontrast światła i cienia. Dzięki tym elementom nasze zdjęcia zyskują magiczny wygląd.

5. Format, od którego (nie) da się uciec

Zauważyłaś już, że na Instagramie najlepiej prezentują się zdjęcia w formacie 1:1 czyli kwadratowe? A co jeśli zrobiłaś piękną pionową fotografię, które nie mieści się w Instagramowych kadrach? Uciąć? Nie! Pamiętaj, że istnieją aplikacje (na przykład WhitaGram), które pozawalają dodać do zdjęcia stylowe białe ramki wokół. To dzięki nim dodasz każdą grafikę na swój profil!

6. Monotonność, o której musisz zapomnieć

Na Instagram zawsze dodajesz zdjęcia kawy? A może jedzenia, selfie lub swojego zwierzaka? To błąd! Zbyt duża monotonność działa na niekorzyść. Zamiast setnego ujęcia ulubionego kubka z cappuccino dodaj coś innego, coś co odświeży twój profil. Jeśli nie masz pomysłu, spróbuj odtwarzania zdjęć swoich ulubionych instagramowiczów – potraktuj to jako ćwiczenie i otwórz się na nowe pomysły.

7. Hashtagi, dzięki którym będziesz bardziej widoczna

Hasztag, czyli słowo lub wyrażenie poprzedzone symbolem # to coś, co pozwoli ci się wyróżnić i zaprezentować szerszej grupie osób - nie tylko osobom, które cię obserwują. Nie zapomnij, że na Instagramie możesz zastosować maksymalnie 30 opisów ze znaczkiem "#". W znalezieniu najpopularniejszych hashtagów pomoże ci aplikacja Photerloo.

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marka Huawei