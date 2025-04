Wyrównujemy horyzont na zdjęciach

Reklama

Na samym początku należy upewnić się, że w pasku opcji narzędzia kadrowania nie znajdują się żadne wartości. Po wybraniu zdjęcia do kadrowania, obrysowujemy cały obraz. Photoshop automatycznie dopilnuje, by rysowany prostokąt nie wykraczał poza obręb kadru. W kolejnym kroku przytrzymując przycisk Shift na klawiaturze manipulujemy jednym z punktów skrajnych prostokąta, tak, aby jego górna krawędź przebiegała dokładnie na linii horyzontu. Wciskając klawisz Shift figura zachowuje proporcje boków. Jest to przydatne, gdyż bardzo często niezbędne będzie znaczne pomniejszenie prostokąta.

Jeśli po tych manipulacjach górna krawędź pokrywa się z linią horyzontu, wciąż przytrzymując klawisz Shift możemy powiększyć prostokąt. Pamiętajmy jednak, aby krawędzie prostokąta nie wykraczały poza obręb kadru, gdyż spowoduje to wypełnienie tamtych obszarów Kolorem Tła, wybranym aktualnie w przyborniku. Musimy się niestety pogodzić z faktem, że zmieniając w ten sposób przebieg horyzontu względem dolnej krawędzi kadru, robimy to kosztem niezaznaczonych fragmentów obrazu. Gdy prostokąt jest już narysowany, klikamy Enter na klawiaturze co spowoduje wykadrowanie obrazu zgodnie z jego położeniem w obrębie kadrowania.