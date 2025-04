Czym jest ostrość zdjęcia?

Reklama

O ile profesjonalni fotografowie doskonale wiedzą, co kryje się pod określeniem ostre zdjęcie, o tyle początkujący nie bardzo wiedzą, czym tak naprawdę jest ostrość. Na początek wystarczy się dokładnie i z bardzo bliska przyjrzeć dowolnej fotografii poprawnej technicznie. Można wtedy zauważyć, że ostrość to po prostu przejścia między dwoma różnymi kolorami. Im mniej pikseli zajmuje samo przejście, tym ostrzejsza krawędź, a w rozliczeniu całe zdjęcie. Ponadto warto zauważyć, że im większy jest kontrast między kolorami, tym krawędź ta wydaje się mocniejsza nawet w przypadku, gdy przejście od jednego koloru do drugiego zajmuje taką samą szerokość.

Reasumując, wniosek jest dość prosty. Aby podkreślić, a konkretniej wyostrzyć krawędzie, trzeba je albo zwęzić, albo zwiększyć kontrast na samym przejściu. Tak właśnie działają narzędzia do wyostrzania. Rozjaśniają jedną stronę krawędzi, a przyciemniają drugą, tworząc większy kontrast. Jasne i ciemne linie nałożone na przejścia tonalne przy okazji zacieśniają krawędzie, wzmacniając wrażenie ostrości.

Przeglądając dobrze wyostrzone zdjęcie można zauważyć, że cała sztuka polega na kontraście między sąsiadującymi pikselami. Wiele osób zastanawia się, po co tak naprawdę wyostrzać zdjęcia. Mówi się, że nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba. Podobnie jest z ostrością. Fotografie wyostrza się głównie po to, żeby odpowiednio je zaprezentować odbiorcy. A prezentacje można wykonywać albo na ekranie albo na wydruku.

Reklama

Aby zdjęcie wyglądało dobrze na monitorze, trzeba je przeskalować ze źródłowych kilkunastu megapikseli do odpowiednio małego rozmiaru. Warto jednak pamiętać o tym, że zazwyczaj skalowanie trochę rozmywa krawędzie, w związku z czym trzeba je później wyostrzyć, żeby przywrócić obrazowi właściwy wygląd. Jeśli natomiast chcemy przenieść fotografię na papier, musimy wziąć pod uwagę właściwości maszyny, która to zrobi, farb i samego papieru. Pamiętajmy też, że zwykły tusz drukarski trochę się rozpływa, więc trzeba przesadnie podkreślić krawędzie, by na odbitce wyszły prawidłowo. W następnych poradnikach poznamy trzy najpopularniejsze metody wyostrzania zdjęć.