Jak wykonać zrzut ekranu za pomocą programu XnView?

Bardzo często zdarza się, że musimy wykonać tak zwany "screenshot", czyli zrzut z ekranu. Czasem chcemy pokazać coś znajomym, innym razem pochwalić się wyglądem naszego pulpitu, a czasem po prostu jest to niezbędne na przykład do prezentacji etc. O ile jeszcze chcemy pokazać cały pulpit, cała operacja sprowadza się do naciśnięcia klawisza Print Screen. Jednak jeśli chcemy pokazać tylko wybrany fragment pulpitu, na przykład jakieś okno lub tabelkę, cała operacja znacząco się komplikuje. Dzięki programowi XnView mamy taką możliwość.