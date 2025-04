Kupując lustrzankę tak jak w przypadku cyfrowego kompaktu musimy znać nasze potrzeby. Póki co nie musimy zawracać sobie głowy obiektywami gdyż te kompletujemy osobno, a wybór ich jest obecnie tak duży. Że to kwestia na niejeden artykuł. Dla osoby kupującej lustrzankę ważna powinna być jej matryca, szybkość migawki, poziom szumów i ergonomia pracy.

Szukając lustrzanki niestety musimy brać pod uwagę również czynnik ekonomiczny gdyż jej ceny wahają się od 2 do kilkunastu tysięcy złotych. Amatorskie, mniejsze kompakty mieszczą się w przedziale do 3 tysięcy złotych, pól profesjonale do 8, a profesjonalne nawet do 30 tysięcy złotych. W Polsce gdzie zarobki stale są na dużo niższym poziomie niż na zachodzie wielu zawodowych fotografów korzysta z rozwiązań półprofesjonalnych.

Jeśli nasza przygoda z fotografią dopiero się zaczyna poszukajmy czegoś tańszego co rozwinie nasze postrzeganie i zarazem pozwoli zdobyć niezbędną praktykę by zmierzyć się z wyższymi modelami. Nawet jeśli stać nas już na początku na model profesjonalny spróbujmy przejść tę drogę stopniowo gdyż często zbyt duże możliwości w porównaniu do umiejętności zabijają kreatywność. Modele amatorskie zapewniają wbrew pozorom bardzo dobrą jakość obrazu i współpracują z tą sama optyką co modele droższe. By wybrać konkretnego producenta bądź model musimy wybrać się do sklepu. Choć Canon i Nikon to bez przerwy czołowi gracze na rynku lustrzanek to Sony i Olympus depczą im po piętach.

To jaką firmę wybierzemy zależy w dużej mierze od tego jaki aparat przekona naszą dłoń. Lustrzanka powinna zapewniać doskonałą ergonomię pracy, a skoro producenci stosują różne rozmieszczenie przycisków ciężko podjąć decyzję bez fizycznego kontaktu ze sprzętem. Jeśli ważny jest dla nas wybór przyszłej optyki z pewnością wybierzemy Nikona bądź Canona, te firmy na rynku są najdłużej. Olympus choć nie posiada tak szerokiej oferty akcesoriów kusi użytkowników dobrym stosunkiem ceny do jakości. Sony – najmłodszy gracz na rynku jest specjalistą od elektroniki, stąd bardzo zaawansowane korpusy i coraz większy wybór szkieł ze stabilizacją obrazu. Warto wspomnieć że Sony współpracuje z niemiecką firmą optyczną Carl Zeiss, tworzącą legendarne obiektywy najwyższej jakości.

Jeśli fotografujemy głównie amatorsko warto zwrócić uwagę na zestawy kitowe (tanie obiektywy z uniwersalną optyką) które zapewniają duży zakres ogniskowych. Nikomu nie trzeba raczej przypominać, że przed zakupem (nawet jeśli planujemy zakupy przez Internet) warto wybrać się do sklepu i przetestować interesujący nas aparat. Sprawdźmy intuicyjność menu, jak radzi sobie z podwyższoną czułością matrycy ( czy szumi), jak leży w dłoni i czy nie jest zbyt ciężki lub lekki. Jeśli nie mamy zamiaru obrabiać zdjęć sprawdźmy jak aparat zachowuje się w różnym oświetleniu, jak ustawia się kontrast i balans bieli.

Osoby które przeszły pierwszy etap fascynacji fotografią i mają większe wymagania powinny poszukać swojego wśród modeli półprofesjonalnych. Oferują one zdecydowanie większe możliwości twórcze i wydajniejszą pracę. Pasjonatom fotografii nie trzeba wszak tłumaczyć na co muszą zwrócić uwagę kupując aparat, pozostaje życzyć udanych łowów.

Profesjonalne korpusy to już naprawdę zaawansowane technicznie cacka. Zazwyczaj wyposażone w matrycę pełno klatkową (Full Frame) oferują o wiele lepszą plastykę i jakość zdjęć. Ich korpusy są masywne co zapewnia stabilizację w pracy z wysokiej klasy obiektywami (które do lekkich nie należą). Zawodowcy to grupa o bardzo wysokich wymaganiach – produkty dla nich są wiec dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Korpusy są często wodoodporne, posiadają mnóstwo przycisków pominiętych w konstrukcjach amatorskich. Dla profesjonalisty aparat to przedłużenie oka i ręki intuicyjna i szybka obsługa jest więc podstawą.

Na koniec powtórzę raz jeszcze – kupując lustrzankę nie sposób ocenić jej walorów poprzez techniczne opisy czy rekomendacji z forów. Najlepszy sposób to własnoręczny test w sklepie lub u znajomego który poleca nam swój ulubiony sprzęt. Wybierając aparat przywiązujemy się niejako do marki gdyż każda firma posiada inny system mocowania obiektywów i akcesoriów. Pamiętajmy o tym, i sprawdźmy zawczasu ceny interesujących nas szkieł i gadżetów. Czym dłużej korzystamy z jednej firmy tym mniejsze prawdopodobieństwo, że przesiądziemy się na inny system, ani to wygodne ani opłacalne.

Życzę udanych zakupów.