Życiowe role kobiet tylko z pozoru wydają się być łatwe. Zarówno w domu, jak i w pracy mamy mnóstwo obowiązków. Niestety później możemy odczuwać przykre konsekwencje. Warto więc zapewnić sobie czas na odpoczynek oraz odrobinę spokoju i relaksu. Pomyśl też, co tak naprawdę daje ci radość, szczęście, poczucie bezpieczeństwa i harmonię. Teraz wiemy, skąd czerpać energię i zadbać o wewnętrzną harmonię.

Coś dla ciała



Zdrowe i piękne ciało to zasługa nie tylko twoich dobrych genów, ale również nawyków i odpowiednio dobranej pielęgnacji, którą zapewniasz swojej skórze. Zdrowe odżywianie się, picie dużej ilości wody oraz intensywne nawilżanie pomoże ci utrzymać piękne ciało na dłużej. Warto pamiętać też o zabiegach, które możesz wykonać samodzielnie w domu, np. depilacja, która uatrakcyjnia wygląd czy peeling, który świetnie działa na skórę, usuwa martwe naskórki i odżywia ją. Kompleksową pielęgnację zapewniają nie tylko kosmetyki. Powinnyśmy bardziej zwracać uwagę na to, co jemy. Odpowiednia dieta i picie minimum 1,5 litra wody dziennie wzbogaca działanie nawet najlepszych preparatów do ciała. Wspomaga oczyszczanie organizmu i poprawia poziom nawilżenia skóry. Włączenie do diety świeżo wyciskanych soków oraz porcji warzyw i owoców uzupełni składniki mineralne i witaminy. Aby uniknąć nieestetycznego cellulitu, pij herbatę z pokrzywy.

Coś dla ducha



Oderwij się od codzienności chociaż na chwilę. To pozwoli ci na odzyskanie równowagi między ciałem i duchem oraz natychmiast poczujesz dodatkową dawkę energii. Czasami potrzebujemy odprężenia i czasu tylko dla siebie, kiedy możemy przeczytać ulubioną książkę lub obejrzeć film na kanapie z filiżanką pysznej kawy. Gdy czujesz, że właśnie taki relaks jest ci potrzebny w danym momencie to zrób to! Wewnętrzna harmonia i życie w zgodzie z samą sobą jest niezwykle ważne. Pamiętaj, że takie pragnienie jest wywoływane zarówno przez umysł, jak i ciało. Dobrym rozwiązaniem jest też wyjście na świeże powietrze i obcowanie z przyrodą. Życie w otoczeniu natury zwiększa poczucie własnej wartości i wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie. Bierzesz głęboki oddech i nagle wszystkie problemy znikają? To zasługa środowiska – twojego najlepszego terapeuty.

Pozostań #wzwiązkuznaturą



W nawiązaniu do poprzedniego akapitu, dodamy tylko, że otaczające nas środowisko powinno być czyste. Tylko wtedy ma na nas korzystny wpływ. Zastanawiałaś się kiedyś, czy sama dokładasz wszelkich starań, aby żyć w zgodzie z naturą? Marka Oriflame opracowała poradnik, który pomoże ci wprowadzić zmiany, które ułatwią życie nie tylko tobie, ale też twoim dzieciom i kolejnym pokoleniom.

W akcję zaangażowali się też celebryci. Basia Kurdej-Szatan, Mikołaj Roznerski, Olga Kalicka, Cezary i Edyta Pazurowie, Anna Nowak, a także Michał i Paulina Będzimirowscy. Gwiazdy chcą pokazać, jak ważna jest troska o naturę i jak niewiele trzeba, by poprawić nasze relacje z przyrodą.

Fakty są takie, że wszyscy przechodzimy kryzys w związku z naturą. Kupujemy za dużo, nieprzemyślanie. Wybieramy jednorazowe produkty, w jednorazowych opakowaniach, które później po prostu wyrzucamy i w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, co się dalej z nimi dzieje. - mówią Paulina i Michał Będźmirowscy

Poznaj 10 prostych kroków najnowszej kampanii Oriflame #wzwiązkuznaturą:

Segreguj śmieci. Szanuj naturę. Oszczędzaj wodę. Jedz więcej roślin. Kupuj towary wielokrotnego użytku. Oszczędzaj energię. Zrezygnuj z plastikowych toreb. Kupuj odpowiedzialnie. Wybieraj transport przyjazny środowisku. Dziel się wiedzą z innymi.

Drobne zmiany możesz wprowadzić już dziś!

Materiał powstał we współpracy z marką Oriflame