Uzyskujemy efekt winiety

W Photoshop efekt winiety można uzyskać stosunkowo łatwo. Należy stworzyć nową warstwę przy pomocy Warstwa - Nowa - Warstwa. Następnie narzędziem Zaznaczenie eliptyczne rysujemy elipsę obejmującą główny motyw zdjęcia. W kolejnym kroku odwracamy zaznaczenie poleceniem Zaznacz - Odwrotność, aby objąć nim wszystkie piksele poza głównym motywem zdjęcia.

Następnie w palecie narzędzi klikamy w górny kwadrat i wybieramy dla niego kolor Biały. W ten sposób ustalamy Kolor narzędzia. Kolejno sięgamy do Edycja - Wypełnij i wybieramy wypełnienie Kolorem narzędzia. Zatwierdzamy i w ten sposób uzyskujemy białe wypełnienie dookoła głównego motywu.

Teraz rezygnujemy z zaznaczenia używając Zaznacz - Nic, lub w innych wersjach Zaznacz - Odznacz. Aby efekt winiety był jeszcze lepszy, posługujemy się Filtrem: Filtr - Rozmycie - Rozmycie gaussowskie. Suwak Promień przeciągamy dość znacząco w prawo, aż krawędzie wypełniania zostaną wyraźnie rozmyte. W konsekwencji uzyskamy efekt winiety. Zatwierdzamy użycie filtra klikając przycisk OK. Po wykonaniu wszystkich działań pozostaje tylko spłaszczyć obrazek, aby przygotować go do zapisania.