Cyfrowe aparaty fotograficzne, czego dowiemy się już podczas pierwszych dyskusji na forach lub z fotografującymi znajomymi posiadają pewną wadę, która przybrała postać wielogłowej hydry od kiedy porzuciliśmy filmy analogowe. Mowa oczywiście o szumie matrycy spowodowanym zwiększaniem przez nas jej czułości. Każdy zapalony fotograf jest absolutnie pewien, że aparat powinien szumieć jak najmniej i to świadczy o jego jakości. Czy naprawdę parametr ten jest tak istotny ?

Wygląd szumu cyfrowego odbiega trochę od norm do jakich przyzwyczaiły nas aparaty analogowe. Jest on często kolorowy i według powszechnej opinii niezwykle uciążliwy. Jedni powiedzą, że dobre zdjęcie zawsze się broni i przekaz jaki ze sobą niesie jest ważniejszy od jakości. Zwolennicy, jeśli nie powiedzieć puryści technologiczni zaprzeczą gdyż według ich teorii fotografia służy temu aby pokazywać świat w pełnej ostrości, kolorystyce, wolny od jakichkolwiek zniekształceń obrazu. Prawda jak zwykle jest po środku i nasze zdanie będzie zmieniać się zależnie od tego co będziemy fotografować. Z założenia reporterka np. jest gatunkiem gdzie jakość zdjęć ma kluczowe znaczenie, w sztuce jest to często wręcz niepożądane.

Fora internetowe pełne są sporów, gdzie zarówno młodzi jak i weterani przepychają się i kłócą o wyższość danej firmy lub modelu ze względu właśnie na poziom szumów matrycy. Podejście takie można wybaczyć amatorom, którzy dopiero kreują swoją wrażliwość fotograficzną , choć i oni powinni uświadomić sobie, że jakiekolwiek szumy nie powinny być głównym kryterium wyboru sprzętu ani też nie świadczą o naszej fotografii.

Pamiętajmy zatem, że choć w wielu przypadkach szum nie jest miły dla oka, to w innych ma on kluczowe znaczenie dla budowania nastroju fotografowanej sceny. Kupując aparat cyfrowy zwróćmy uwagę na inne, nie mniej ważne czynniki tj. obsługa (wygoda i rozmieszczenie klawiszy funkcyjnych), ergonomia, jakość wykończenia, trwałość. Aparaty o dużym akceptowalnym zakresie ISO to zazwyczaj najdroższe modele lustrzanek, co wiąże się z ich małą dostępnością dla przeciętnego użytkownika. Rozwiązaniem tego problemu może być statyw (który tak jak ISO zwiększa nasze szanse na zrobienie ostrego zdjęcia w złych warunkach). Przeciętne aparaty bowiem posiadają zakres od (50-200 kompakty i 100-400 lustrzanki).

Połowicznym rozwiązaniem wymagającym od nas jednak odrobiny nauki i samozaparcia jest przestawienie się na format RAW i używanie programów do edycji obrazu. Dzięki temu szumy wywołane przez nasz aparat mogą zostać widocznie zredukowane.

Podsumowując muszę przede wszystkim zaapelować do wszystkich fotografujących, bojących się szumów osób - róbcie zdjęcia tak aby były ciekawe, manipulujcie kadrem, kompozycją, głębią ostrości, przysłoną i migawką, fotografujcie dobrze i coraz lepiej a żaden szum nie będzie wam straszny.