Ideałów nie ma, a szczęście naszego związku i nasze własne nie zależy od nikogo innego, jak tylko od nas samych. Co więc robić, aby nasze relacje z partnerem były szczere, trwałe, a ogień w związku nigdy nie zgasł?

Dbajcie o siebie nawzajem!

Niezależnie od sytuacji pomagajcie sobie i wspierajcie się na duchu. Kiedy przyjdą chwile zwątpienia czy słabości musicie mieć pewność, że ta druga osoba będzie obok. Pamiętaj - życie nie zawsze jest łatwe i przyjemne, ale trudne momenty wzmacniają więzi i przybliżają nas do siebie.



Wyrażajcie swoje potrzeby

Nauczcie się wyrażać swoje potrzeby i z otwartością słuchajcie potrzeb partnera. Nie czekajcie aż wasza druga połówka domyśli się, w czym rzecz. Jeśli tylko zdacie sobie sprawę, że coś nie gra, zamiast zagadywać spytajcie wprost. Unikniecie nieporozumień czy kłótni, a przede wszystkim nie nadszarpniecie budowanego latami zaufania.

Wyjaśniajcie problemy na bieżąco

Najważniejsza jest rozmowa. Czasami wystarczy zapytać: Jak się czujesz? Dlaczego jesteś zły/zła? Nie zostawiajcie problemów na później, bo mogą stać się większe, bardziej skomplikowane i poważne. Nigdy też nie zasypiajcie pokłóceni. Starajcie się zawsze wszystko wyjaśnić przed zaśnięciem, po to, by swobodnie przespać noc i radośnie powitać nowy dzień.



Komplementujcie i doceniajcie się nawzajem

Jeśli będziecie prawić sobie komplementy i pozytywnie zaskakiwać romantycznymi gestami, możecie zapomnieć o monotonii w związku! Docenianie i wykonywanie małych przyjemności wpływa na to, czy obie strony będą się starać o siebie nawet po wielu latach wspólnego życia. Kiedy on kupi kwiaty, a ona postara się o dobrą kolację może nie uczyni was wyjątkowymi, ale z pewnością sprawi, że atmosfera między wami będzie naprawdę dobra.

Podtrzymujcie ogień w związku

Za pomocą dotyku, spontanicznych pocałunków, drobnych prezentów czy romantycznych randek. Stały kontakt fizyczny jest tak samo ważny dla kobiet jak i dla mężczyzn. I nawet, jeśli macie już dzieci, pamiętajcie o tym, że pierwszej kolejności jesteście partnerami, dopiero później rodzicami.



Zadbajcie o chwile tylko dla was

Pamiętajcie, że drobne gesty pokazują, jak bardzo zależy nam na ukochanej osobie. Wieczorem, usiądźcie na kanapie, wyłączcie telefony i cieszcie się chwilą. Pozwólcie sobie na chwilę przyjemności i podzielcie się pysznym wafelkiem Princessa Słony Karmel.

