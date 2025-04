Fot. Fotolia

Światło o świcie



Światło o świcie jest bardzo miękkie oraz daje bardzo ciepłą barwę. Sprawia to, że oświetlenie jest bardzo naturalne i delikatne. Są to idealne warunki do fotografowania portretów, przyrody (owady o tej porze są ospałe przez co niechętnie uciekają, a większe stworzenia zwykle są wtedy aktywne), a także krajobrazów. Słońce, które jest nisko nad horyzontem świetnie podkreśla ukształtowanie powierzchni. Warto wspomnieć tu o szybko zmieniających się warunkach. Przed pojawieniem się słońca światło ma barwę niebieską, jest harmonijne oraz nie daje cienia. Po wschodzie natężenie światła zmienia się błyskawicznie.

Światło przedpołudniowe oraz popołudniowe



Światło przedpołudniowe oraz popołudniowe jest twarde i ma barwę neutralną. Pomimo, że daje mocne cienie fotografowanie o tych porach pozwala uzyskać świetne zdjęcia m.in. dlatego, że w tym świetle otrzymuje się nasycone barwy. Kierunek oświetlenia jest skośny, gdyż słońce znajduje się 45 stopni nad horyzontem.

Światło w południe



Światło w południe nie należy do lubianych przez fotografów. Słońce znajduje się nad głową, co tworzy mocne cienie na twarzy modela. Jego barwa jest chłodna, jednak to pod tę barwę dopasowana jest większość filmów fotograficznych. Nie oznacza to, że robienie zdjęć o tej porze dnia nie jest wykonalne. Świetnie nadaje się do podkreślania faktur, kształtów, które podkreślają mocne cienie. Jeżeli nie mamy wyjścia i musimy wtedy robić zdjęcia pamiętajmy by znaleźć się w zacienionym miejscu.

Światło wieczorem i o wschodzie



Światło wieczorem i o wschodzie przypomina to, co dzieje się o wschodzie i zaraz po. Natężenie światła słabnie, a temperatura barwowa staje się cieplejsza. Cienie się wydłużają choć nie są tak mocne jak w południe. Zachodzące słońce daje również możliwość do zwrócenia obiektywu w jego kierunku, bez obawy, że nasz sprzęt ulegnie uszkodzeniu.

Fotografując zachód warto balans bieli ustawić na „w cieniu”. Wydobędzie to te wyjątkowe barwy.

Jak widać pora dnia nie pozostaje bez znaczenia przy fotografowaniu. Są motywy i scenerie, których piękno można wydobyć wyłącznie w określonych warunkach. Żeby to zobaczyć, warto wykonać zdjęcie tego samego miejsca o różnych godzinach, w tym samym dniu.