Większość z nas zaczynając przygodę z fotografią robi bardzo jednorodne zdjęcia. Kadrujemy wszystko w sposób podobny, najczęściej w poziomie, stojąc naprzeciwko naszego obiektu. Fotografia to składowa tak wielu czynników że uczyć się jej możemy całe życie. Aby urozmaicić swoje zdjęcia warto zwrócić uwagę nie tylko na aspekty techniczne ale również na to co fotografujemy – jednym z najlepszych ćwiczeń jest szukanie ciekawych rytmów, symetrii, wzorów czy faktur.

Jeśli dobrze się rozejrzymy to okaże się, że nawet w naszym pokoju jest mnóstwo rzeczy wartych sfotografowania. Lampa biurkowa, książka, maskotka czy domowe lustro może być świetnym modelem o ile włożymy w cały proces trochę kreatywności. Aby stworzyć z najprostszych przedmiotów ciekawy, nawet abstrakcyjny obraz musimy otworzyć nasz umysł na to co widzimy. I tak kapcie leżące na podłodze przestają być kapciami jeśli spojrzymy na nie jak na obiekty, składowe naszej ekspozycji. Gdy nauczymy się patrzeć wizualnie, światłem, pozostanie nam już tylko opanować umiejętności obsługi aparatu.

Rytm to między innymi drzewa rosnące w rzędzie, tory, mosty, latarnie czy płoty – te obiekty pozwolą nam zrozumieć jak za pomocą fotografii możemy ukazać zupełnie inny świat niż ten widziany na co dzień. Najlepszy do tych celów jest teleobiektyw gdyż spłaszczając perspektywę podkreśla graficzną naturę przedmiotu (zbliża do siebie oddalone plany), a wąskie kadrowanie pozwala skupić się na niedostrzeganych dotąd detalach (dziura w płocie itd.).Szukając miejsc do fotografowania patrzmy nieliniowo, pod różnym kątem, z różnych odległości. Często okazuje się, że z pozoru nudne motywy w zbliżeniu stają się ciekawe i odwrotnie.

Szukając ciekawej faktury niejako szukamy od razu światła. Dlaczego ? Ponieważ ciekawych powierzchni jest mnóstwo, ale nie wszystkie są oświetlone na tyle korzystnie aby opłacało nam się je fotografować. Zbliżenia to najlepszy sposób na pokazanie materii, przyda się też obiektyw macro z dobrą skalą powiększenia. Pozwoli nam to zbliżyć się na odległość kilku centymetrów od obiektu i uzyskać rewelacyjne zdjęcia.

Mimo lepszych efektów uzyskanych przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu nie powinniśmy tego kryterium przyjmować jako przesądzające. Dobre zdjęcia można zrobić i standardowym zoomem ciasno kadrując zdjęcia i blisko podchodząc do fotografowanego obiektu. Oświetlenie w przypadku pokazywania faktury jakiejś powierzchni powinno być boczne i stosunkowo silne aby wyciągnąć kontrastowe cienie.

Fotografia podkreślająca rytmiczność sceny przy świetle naturalnym najlepiej widoczna jest przy świetle ostrym, co możemy podkreślić usuwając kolory ze zdjęcia. Oko mniej rozpraszane przez barwy skupia się wtedy na grze elementów wchodzących w skład kadru. Pamiętajmy, że samo światło tworzy obraz i to ono decyduje o jego jakości, o wyraźniejszym kontraście, i w efekcie lepszym ukazaniu powtarzalności czy rytmiki.

Budując kadr złożony z powtarzalnych elementów musimy pamiętać o kontrapunkcie. Zdjęcie takie musi mieć gdzieś ujście aby nie było za ciężkie, punkt który przyciągnie uwagę osób oglądających fotografie i rozładuje napięcie. Chodzi o to aby nasze zdjęcie nie było jedynie tłem ale miało jakiś wyraz. Kontrapunkt odciągając uwagę widza tak naprawdę podkreśla sfotografowany rytm.

Często bywa, że coś co uważamy za wadę zdjęcia może okazać się jego silnym punktem wokół którego zbudujemy cała resztę ujęcia. Ciekawość świata to ważna cecha u fotografa, musi on zaglądać w miejsca z pozoru nieciekawe, patrzeć wielokrotnie na to samo pod różnym kątem ponieważ najciekawsze motywy rzadko kiedy zauważymy za pierwszym razem.