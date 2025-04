Budzik uparcie dzwoni, a tobie „nie uśmiecha się” wizja opuszczenia ciepłych pieleszy? Doskonale wiemy, o czym mowa! Bez wątpienia, najtrudniejszą walkę w ciągu dnia trzeba stoczyć rano, kiedy nie mamy ochoty wstać z łóżka... Nawet, kiedy wreszcie się uda, często nasze samopoczucie ani trochę się nie poprawia. Jeżeli na samą myśl o całym dniu pracy przechodzą cię ciarki, powinnaś zmienić nie tylko nastawienie.

Wiemy, co zrobić o poranku, aby dzień zaczął się lepiej!

Zmień dźwięk budzika!

Budzik denerwuje chyba każdą z nas... Kiedy z pięknego snu wybudza cię syrena alarmowa, dzień po prostu nie może zacząć się dobrze. Niemalże od razu atakujesz organizm silnym bodźcem, który zdecydowanie nie wprawia w dobry nastrój. Dlatego, zamiast głośnego alarmu ustaw piosenkę – najlepiej taką, która zawsze wprawia cię w dobry nastrój. Po takiej pobudce z pewnością nie spojrzysz w lustro z grymasem na twarzy. Zanim jednak wstaniesz, daj sobie jeszcze parę minut – przeciągnij się i powiedz sama do siebie, że „to będzie dobry dzień”!

Szybkie ćwiczenia na dzień dobry

Gwarantujemy ci, że nawet mały, domowy trening pomoże ci pobudzić mięśnie! Wystarczy, że nastawisz budzik na pięć minut wcześniej i wykorzystasz ten czas na kilka ćwiczeń rozciągających.

Klęknij na kolanach. Najpierw, wykonaj koci grzbiet, a następnie łódeczkę. Kilka takich ruchów wystarczy, aby wszystkie kręgi wróciły na swoje miejsce.

Usiądź w delikatny rozkroku i zacznij pochylać się naprzemiennie do obu nóg. Na koniec złącz ze sobą stopy wewnętrzną stroną, trzymaj je rękami, a kolana delikatnie rozbujaj aż zaczną sięgać podłogi.

Na koniec, stań w rozkroku, a ręce oprzyj na biodrach. Następnie, przez kolejne kilka minut kręć biodrami raz w prawą stronę, raz w lewą stronę. Ćwiczenia zwieńcz serią skłonów i/lub przysiadów.

Zimny, orzeźwiający prysznic

Nawet, jeżeli zaczynasz poranne przygotowania od ciepłego prysznica, ostatnie strumienie wody powinny być chłodne, a najlepiej zimne. Taka metoda nie tylko jeszcze lepiej wybudza ze snu, ale również hartuje całe ciało. Zimna woda eliminuje zaczerwienienia na cerze oraz pomaga przygotować ją do wykonywania makijażu. Obkurcza również naczynia krwionośne, dzięki czemu ciało staje się bardziej jędrne, a skóra napięta.

Zanim cokolwiek zjesz…

Przed śniadaniem, wyciśnij sok z cytryny do szklanki wody. To idealny sposób na nawodnienie organizmu po nocy, który korzystnie wpłynie na samopoczucie i wygląd. Dzięki temu, fundujesz sobie skoncentrowaną dawkę witaminy C, która jest silnym antyoksydantem.



Sposób na... osłodzenie poranka!

Zjadłaś śniadanie i dotarłaś do pracy. Na twoim biurku stoi już gorąca kawa, ale wciąż czegoś brakuje...

