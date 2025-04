Masz wrażenie, że jesteś non stop zmęczona? Ciągle gdzieś pędzisz? Praca zajmuje ci większość dnia? Wieczorem jesteś nie do życia? Pomimo złego samopoczucia nie potrafisz zmniejszyć tempa? Zna to wiele z nas. Kobiety XXI wieku nie potrafią powiedzieć pracy "nie". Ciągle komuś coś udowadniają. Starają się sprostać każdemu zadaniu, przez co często zaniedbują inne sfery swojego życia. Jak odnaleźć życiowy balans? Wystarczy zmienić kilka przyzwyczajeń.

1. Praca TYLKO w pracy



Zabierasz czasem pracę do domu? Twój służbowy komputer na dobre zagościł na twojej sofie? Wieczorami przeglądasz maile i kończysz projekty, bo musisz wszystkiemu sprostać? Wiesz, że to oznaki pracoholizmu? Jeśli chcesz poczuć balans, to naucz się oddzielać pracę od domowych obowiązków. Jeśli się z czymś nie wyrabiasz, to poinformuj o tym przełożonego i dokończ zadania następnego dnia. Po powrocie do domu zrób coś, co cię odpręży. Poczytaj książkę, idź na spacer, wyskocz na spotkanie z koleżanką albo po prostu spędź kilka godzin przed telewizorem. Zobaczysz, że mentalnie odpoczniesz.

2. Urlop jako priorytet

Nie bierzesz urlopu albo ograniczasz go do minimum? Gdy twoi znajomi publikują na Instagramie zdjęcia z wakacji, ty spędzasz kolejną godzinę przed monitorem komputera, ratując targety i firmowe projekty? #MożnaInazej Urlop ci się po prostu należy - tak stanowi prawo. Odpoczynek to też niezwykle ważna rzecz dla naszego rozwoju i dobrego samopoczucia. Przemęczony pracownik nigdy nie będzie efektywny. To dlatego wykorzystuj swój urlop w 100%. Nie tylko się zrelaksujesz, ale i otworzysz się na nowe horyzonty.

3. Ważne są też drobne przyjemności

Po pracy pozwól sobie na coś dobrego i przyjemnego. Idź na zakupy, do kina na komedię romantyczną, kup sobie coś ekstra! Drobne przyjemności ci się należą - to one sprawiają, że czujesz się bardziej szczęśliwa. Pamiętaj o tym i bądź dla siebie dobra.

4. Bądź czasem offline

Po pracy nadal zaglądasz do telefonu? Uporczywie przeglądasz social media w poszukiwaniu... No właśnie? Czego? Wiesz, że osoby spędzające bardzo dużo czasu przed monitorem są bardziej zmęczone? A czy masz świadomość tego, że przeglądanie sieci wieczorem, przy zgaszonym świetle może spowodować, że twój sen będzie niespokojny i mniej przyjemny? Postaraj się ograniczyć czas spędzony w sieci. Messenger zamień na spotkanie twarzą w twarz z najbliższymi przyjaciółmi. Przeglądanie zdjęć na Instagramie zastąp kolacją z partnerem! Będziesz zadowolona!

5. Asertywność

Nie musisz godzić się na wszystko, żeby udowodnić, że jesteś coś warta. #MożnaInaczej! Bądź asertywna, nie zgadzaj się na wszystko, w pracy naucz się mówić "nie", gdy twój pracodawca prosi żebyś została po godzinach. Żaden mądry i dojrzały pracodawca nie uzna tego za brak szacunku czy niewykonywanie swoich obowiązków. Raczej potraktuje cię jako świadomego swoich wartości pracownika. Ty dzięki temu zyskasz szacunek i więcej wolnego czasu na życie prywatne.

