Szklanka zawsze jest do połowy pusta? Wszystko jest szare i smutne? Czas z tym skończyć! Nawet jeśli nie jesteś urodzoną optymistką, to możesz nauczyć się pozytywnego sposobu patrzenia na świat i radzenia sobie z problemami. Poznaj nasze redakcyjne sposoby!

Na co dzień dbam o zdrową i zbilansowaną dietę. Jem dużo warzyw i owoców, ryb oraz chudego mięsa. Piję dużo wody, a do tego unikam alkoholu i fast foodów. Jednak nie daję się zwariować! Raz w tygodniu pozwalam sobie na cheat meal. Wtedy zazwyczaj sięgam po mój ulubiony wafelek Princessa o smaku solonego karmelu. To moja słodka chwila przyjemności!

Recepta na dobry nastrój? Moja to... bilet do kina! Nie pamiętam już tygodnia, w którym nie siedziałam na sali kinowej. Dramat, komedia romantyczna, romans... Każdy film poprawia mi nastrój. Nie masz z kim iść? Idź sama. Oglądanie filmu w pojedynkę wyzwala jeszcze więcej emocji! I ten telefon do przyjaciółki, gdy po wyjściu z kina opowiadasz, co się działo na ekranie... ;)

- Magda, redaktorka działów Zdrowie & Rodzina