Istnieją bardzo różne sposoby na dobre samopoczucie, codzienny optymizm i pozytywne nastawienie do życia. Każdy z nas potrzebuje innych bodźców do codziennego funkcjonowania i samomotywacji. Psychologowie są jednak zgodni, obcowanie z innymi ludźmi, przekazywanie sobie pozytywnej energii to klucz do sukcesu, zarówno zawodowego jak i osobistego. Dlatego warto znaleźć sposób na to, żeby dobrze czuć się w towarzystwie innych ludzi i żeby oni zabiegali o naszą obecność.

Jak być duszą towarzystwa?

Zasada numer 1 – słuchaj innych! Ludzie uwielbiają rozmówców, z którymi rozmowa toczy się w naturalny i swobodny sposób. Niestety nie każdy z nas potrafi słuchać. Bywają rozmówcy, którzy w przekładają siebie i swoje interesy ponad myśli rozmówcy. Taka filozofia bardzo często prowadzi do tego, że rozmowa przybiera formę monologu. Dlatego największą sztuką jest słuchać, a nie tylko zalewać rozmówcę informacjami o sobie. Ludzie doceniają osoby, które słuchają i służą mądrą radą. To właśnie takie osoby są zawsze mile widziane w towarzystwie, zarówno w pracy jak i poza nią. Statystki mówią same za siebie, zabiegamy o towarzystwo ludzi, którzy potrafią nas wysłuchać, przekazują nam życiowe rady i budują w nas spokój i harmonię wewnętrzną.

Zasada numer 2 – to dystans do siebie oraz poczucie humoru. To również bardzo ważne cechy charakteru. Ludzie, którzy mają dystans do siebie, potrafią zażartować z własnych wad bądź niepowodzeń, ale jednocześnie mają poczucie wartości i świadomość swoich umiejętności, są bardzo pozytywnie odbierani w towarzystwie. Jeśli do tego dochodzi jeszcze inteligentne poczucie humoru, to już na pewno pozyskasz sporą grupę zwolenników.

Zasada numer 3 – przez żołądek do serca! Uwielbiamy ludzi, z którymi lubimy jeść i którzy potrafią gotować. Jedzenie łączy pokolenia, dlatego osoby które są naturalne i potrafią poczęstować nas czymś smacznym lub z którymi lubimy godzinami przesiadywać w restauracji i nie kończą nam się tematy do rozmowy, to dusze towarzystwa. Z takim kompanem na pewno każde wyjście i wakacje będą udane!

Zasada numer 4 – kochaj siebie i miej pasje w życiu! Osoby, które są uwielbiane i doceniane w zespole, to takie które akceptują i lubią samych siebie. Bo przecież, jeśli lubisz siebie, to lubisz też innych. Z wiary we własne umiejętności czerpiemy często życiowy optymizm, którym zarażamy innych. Dlatego dbaj o własne samopoczucie, inwestuj w pasje, dbaj o zdrowie, tak żebyś codziennie rano czuła, że lubisz siebie taką jaką jesteś. To podstawa do bycia szanowanym, docenianym i lubianym w środowisku.

Zasada numer 5 – dbaj o siebie! Nie oszukujmy się, osoby które o siebie nie dbają i nie przestrzegają higieny, zwyczajnie nie są akceptowane przez otoczenie. Ludzie poczują się przy tobie komfortowo, jeśli będą obcowali z osobą zadbaną. Dlatego codzienna higiena i pielęgnacja to podstawa. Pamiętaj o dezodorancie, miej zawsze ze sobą w torebce chusteczki odświeżające oraz wkładki do higieny intymnej.

