Aktorka, kobieta o pełnym uśmiechu, z energią i dystansem do świata. Stand-uperka, improwizatorka i prawdziwa skarbnica pomysłów. Iza Kała, pokazuje czym jest girl power w najlepszym wydaniu! Gdzie? W serialu Dziewczyny 3.0!

Nie tylko film

Skończyła z powodzeniem Łódzką Filmówkę. Pokochała aktorstwo, ale wie, że śmiech to zdrowie. Jest producentką Stand-upowego Dnia Kobiet i szefem programowym festiwalu PAKA, a razem z Agatą Białas, pokazują w krzywym zwierciadle swoje doświadczenia, w stand- upie Same Baby. Dodatkowo Iza podbiła serca publiczności i krytyków swoim, a zarazem pierwszym w Polsce, one woman show - Kredyt Zaufania. Wyśmianie poważnych problemów? Czemu nie!

Kredyt zaufania

W Kredycie Zaufanie Iza Kała wciela się w profesjonalną trenerkę i prowadzi godzinny kurs rozwoju osobistego, który uruchamia przede wszystkim, skrywane pod powierzchnią powagi, ogromne źródła śmiechu. To taki coaching, tylko na wesoło. Pozycja obowiązkowa, dla wszystkich fanek pozytywnego samorozwoju.

Życiowa podróżniczka

Zastanawiasz się pewnie, czy ten uśmiech pozostaje z Izą na dłużej?

Prywatnie szczęście dają mi ludzie i podróże. Czas z rodziną, przyjaciółmi, chłopakiem. Rozmowy o wszystkim i o niczym. Kiedy tylko mamy wolne dni, jedziemy z moim chłopakiem w góry albo w ciepłe kraje, a kiedy tego czasu jest mniej, cieszymy się po prostu chwilą przy wspólnym śniadaniu. Poza tym: piękne niebo, zabawa z moim kotem, dobre jedzenie, medytacja, muzyka. W sumie zawsze znajdę pretekst do szczęścia. Jestem szczęśliwa, bo tak postanowiłam! - Iza Kała

Widzisz, może to czas, żeby się uśmiechnąć?