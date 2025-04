Miejski szyk ma swoje zasady, ale w wakacyjnym okresie z pewnością możemy pozwolić sobie na bardziej swobodne pomysły w wyborze kolorów, wzorów, dodatków. Nie należy oczywiście zapomnieć o komforcie, który w upalne dni staje się szczególnie pożądany. Ipanema, która od lat efektownie łączy lekkie, nadmorskie trendy z odrobiną modnego wyrafinowania, to najlepsze pomysły na letnie obuwie. Będą one nieodłącznym elementem miejskiego outfitu na każdą okazję!

Miejska moda to zazwyczaj proste formy, stonowane kolory, subtelne dodatki. Latem częściej jednak stawiamy na casualowy luz, sięgając po żywe odcienie, efektowne printy czy odrobinę brokatu. W najnowszej kolekcji Ipanema znaleźć można wiele oryginalnych propozycji sandałów czy klapków, które świetnie skomponują się z letnią sukienką, lnianymi spodniami i swobodnym żakietem.

Ipanema to nie tylko najmodniejsze pomysły na letnie obuwie, ale też skutecznie działania wspierające ochronę środowiska. W składzie nie znajdziemy surowców pochodzenia zwierzęcego, ani fltalanu czy jego pochodnych. Własne fabryki zapewniają odpowiedzialną produkcję, w której zredukowane ponadto zostało zużycie wody, energii i śladu ekologicznego. Obuwie nadaje się w 100% do recyklingu, a ok. 30% materiału z którego są wykonane pochodzi z recyklingu.

CLASS POP SANDAL FEM

Japonki z brokatowym motywem ozdobnym to wyjątkowe połączenie stylu casual z odrobiną błyszczącej elegancji. Takie kombinacje w tym sezonie są zdecydowanie na topie. Cena: 109,99 zł

fot. Materiały prasowe

CLASS WISH FEM

Sandały, które dzięki oryginalnemu układowi pasków pięknie eksponują stopę. Paski mają też subtelne żłobienie, które jest dodatkowym akcentem zdobniczym. Kolekcja obejmuje aż 9 odcieni – zarówno klasyczne i stonowane, jak i bardziej wyraziste – czerwony, różowy, a nawet limonkowy! Cena: 119,99 zł

fot. Materiały prasowe

CLASS GLAM II FEM

Modne sandały typu japonki z wyjątkowym akcentem dekoracyjnym w postaci czterech koralików. Piękny, biżuteryjny efekt zdobiący stopy, z pewnością przyciągnie uwagę i ożywi każdą letnią stylizację. Dostępne w kilku rodzajach, w tym czerni połączonej ze srebrnymi koralikami – to znakomita propozycja na wieczorne wyjście. Cena: 99,99 zł

fot. Materiały prasowe

LIPSTICK STRAPS V FEM

Klapki na koturnie, które pomimo swej wysokości pozostają bardzo lekkie i wygodne. Można je wykorzystać do wielu wakacyjnych stylizacji. Doskonale skomponują się zarówno z dżinsami, jak i letnimi spódnicami. Ozdobione kultowym printem – „panterką”, która powróciła do modowego kanonu. Cena: 149,99 zł

fot. Materiały prasowe

MAXI FASHION

Japonki z motywem „love” w odcieniach fioletu, różu, czerni czy klasycznego nude będą doskonałym akcentem wyróżniającym wakacyjny outfit. Serduszko efektownie lśni w promieniach słońca. Cena: 89,99 zł

fot. Materiały prasowe

CHARM VII SANDAL FEM

Plecionki nadal nie wychodzą z mody. W tym modelu zostały połączone z dekoracyjnym, metalowym kółeczkiem, które oryginalnie spina kolorowe elementy sandałków. W połączeniu z barwnym, letnim pedicure, sprawią, że stylizacja nabierze zupełnie nowego wymiaru. Cena: 99,99 zł

fot. Materiały prasowe

Lista sklepów, w których można nabyć buty Ipanema jest dostępna na stronie: www.ipanema-polska.pl

Artykuł powstał we współpracy z marką Ipanema

