Zastanawiasz się czasem, dlaczego wakacyjne zdjęcia celebrytów i influencerów są tak perfekcyjne? Jak to jest, że wyglądają jak z kolorowych magazynów, zachwycają barwami, balansem bieli i świetnymi kadrami? Czy o popularności i estetyce fotografii decyduje tylko miejsce, czy może inne czynniki, takie jak zdolności osoby fotografującej lub aparat z jakiego korzysta?

My już to wiemy! Poznaj sprawdzone triki na idealne urlopowe fotografie i przekonaj się, że ładne zdjęcia nie muszą być tylko wyróżnikiem influencerów.

1. Zapomnij o statycznych kardach. Fotografuj ruch

Statyczne zdjęcia są okropnie nudne. Nic się na nich nie dzieje, nie widać emocji i wakacyjnej frajdy. Zamiast kolejnych fotografii budynków, pomyśl o czymś ciekawszym. Pokaż ruch na uliczkach, zgiełk straganów, tłumy turystów, lokalną ludność, zwyczaje czy po prostu swoich wakacyjnych towarzyszy, którzy cieszą się ze wspólnie spędzonego czasu. Po latach to właśnie te fotografie będą przypominały ci wakacyjną atmosferę i niezapomniane przygody.

Marzysz o idealnej głębi, rozmyciu jak na zdjęciach profesjonalistów i fotkach w ruchu, które wyrażają ekspresję? Dziś na szczęście nie musisz być fotografem, by twoje zdjęcia zachwycały! Umiejętności są ważne, ale bez dobrego smartfona sobie nie poradzisz. Jaki w takim razie wybrać i na co zwrócić uwagę? Naszym hitem jest Huawei P30 lite. Czym wyróżnia się ten model?

Główny aparat tego smartfona został wyposażony w trzy obiektywy: 48MP, szerokokątny z matrycą 8MP i przesłoną f/1.8 oraz obiektyw 2MP służący do analizy głębi obrazu. Huawei P30 lite jest też wspierany przez moduł sztucznej inteligencji, która poprawia stabilizację obrazu oraz umożliwia automatyczny dobór parametrów fotografii. Dodatkowo posiada funkcję efektu bokeh, który sprawi, że w rewelacyjny sposób uchwycisz głębię pierwszego planu i rozmyjesz to, co znajduje się poza głębią ostrości!

2. Fotografuj ludzi i kulturę

Zapomnij o ciągłym robieniu sobie selfie. Zamiast tego uwiecznij krajobraz, naturę, lokalną ludność, trasy widokowe czy po prostu tradycyjną kuchnię. To o wiele ciekawsze, a do tego przywołuje więcej pozytywnych wspomnień.

Robiąc zdjęcia krajobrazowe nie zapomnij o odpowiednim kadrowaniu. Znasz zasadę trójpodziału? Polega ona na przecięciu pola obrazu siatką złożoną z 4 linii - 2 pionowych i 2 poziomych, tak aby uzyskać dziewięć prostokątów o takiej samej powierzchni. Miejsce przecięcia linii to mocne punkty kadru- to właśnie tam kierujemy wzrok w pierwszej kolejności. W miejscu przecięcia się linii powinny pojawić się najważniejsze elementy naszej fotografii..

A co jeśli jesteś fanem selfie? Nie, to nie musi oznaczać że masz narcystyczną duszę. Pamiętaj, by nie były to zdjęcia w hotelowym pokoju (to bardzo nudne). Zamiast takich postaw na zdjęcia na tle ciekawych miejsc i przyrody. Zastanawiasz się jak zrobić selfie doskonałe? Dzięki P30 lite to możliwe! Przedni aparat fotograficzny telefonu został wyposażony w obiektyw o rozdzielczości 24MP oraz w zaawansowany sensor. W połączeniu z funkcją Night Mode, telefon pozwala wykonać zdjęcie selfie o bogatej kolorystyce i wysokiej wyrazistości nawet w nocy.

3. Nie zapomnij o jedzeniu

Być na wakacjach na Sycylii i nie spróbować włoskiej pizzy to grzech. Podobnie jak być we Francji i nie zjeść pysznej bagietki z oliwą czy sałatki greckiej na Korfu. Podobnie jest z fotografią. Będąc w zupełnie nowym miejscu nie zapomnij o zdjęciach tradycyjnego jedzenia, które przecież jest elementem tamtejszej kultury.

Jak fotografować dania? Technik jest wiele, ale najbardziej popularne to zdjęcia wykonywane z góry, od frontu oraz te, gdzie jedna ręka trzymasz swoje jedzenie. Nie zapomnij też o odpowiednim smartfonie. Aparat P30 lite jest wspomagany przez sztuczną inteligencję, która rozpoznaje fotografowane obiekty, m. in. jedzenie i dobiera najlepsze parametry! Pamiętaj o tym, jeśli chcesz, by twój profil na Instagramie stał się jeszcze bardziej popularny.

4. Wstawaj wcześnie i późno chodź spać

Nie ma chyba nic piękniejszego niż zdjęcia przedstawiające wschód i zachód słońca. Niezależnie od tego, czy wypoczywasz nad oceanem, morzem, jeziorem, w górach czy w mieście. Barwy, które towarzyszą tym zjawiskom, są nie do opisania i nie do podrobienia. To dlatego będąc na wakacjach postaraj się nie spać do południa. Wieczory poświęć na spacery i zwiedzanie, a nie na wylegiwanie się w hotelowym pokoju. Wystarczy tylko trochę dobrych chęci i sprawny smartfon, który poradzi sobie zarówno ze zdjęciami o wschodzie, jak i tymi o zachodzie, gdy światła jest mniej. W tym przypadku doskonale sprawdzi się Huawei P30 lite. Jego mocną stroną jest zaawansowany aparat oraz szereg innowacyjnych rozwiązań gwarantujących wysoką ostrość zdjęć nawet w słabym świetle. Zdjęcia o świecie czy o zachodzie słońca jeszcze nigdy nie były tak proste!

5. Fokus na detal

Owoce na straganie, misternie pamiątki na lokalnym bazarku, egzotyczne kwiaty, fasady budynków, rzeźby, przepiękne obrazy - to szczegóły które tworzą całość. Nie zapominaj o nich podczas tegorocznych wakacji. Dziś wcale nie musisz brać ze sobą aparatu fotograficznego. Wszyscy wiemy, ile waży lustrzanka i jak bardzo utrudnia zwiedzanie. Zamiast tego weź smartfon, dla którego tryb makro nie będzie żadnym problemem. Tylko na który model się zdecydować? My polecamy Huawei P30 lite, który dzięki zaawansowanej sensoryce marki Sony zapewnia wysoką wyrazistość zdjęć oraz ostrość detali, nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Fotografowanie szczegółów (niezależnie od pory dnia) będzie więc czystą przyjemnością i prawdziwą frajdą!

Teraz nie pozostaje już nic innego, jak tylko cieszyć się wymarzonym urlopem i doskonałymi zdjęciami!

