Mindfulness to celowe skupienie swojej uwagi na tym, co czujesz w danym momencie. Chodzi o doświadczanie tu i teraz. Ważne jest zagłębienie się w swoje emocje i przeżycia wewnętrzne. Wszystko po to, by się zrelaksować i pozbyć napięcia.

Mindfulness to stan świadomości będący wynikiem intencjonalnego i nieoceniającego kierowania uwagi na to, czego doświadczamy w chwili obecnej - twierdzi Jon Kabat-Zinn - założyciel Ośrodka Uważności w Medycynie, Opiece Zdrowotnej i Społeczeństwie Wydziału Medycznego University of Massachusetts

Mindfulness zakłada trening uważności, czyli praktyki, dzięki którym skupisz się na swoim wnętrzu. Przykładowym treningiem może być medytacja, joga, a nawet słuchanie wyciszających dźwięków.

Jakich efektów można się spodziewać? Równowaga emocjonalna, zwiększona koncentracja, uczucie pełnego relaksu i mniejszy poziom stresu to tylko niektóre z pozytywnych skutków.



Fot. Adobe Stock

Czas dla siebie - dlaczego to takie ważne?

Zastanów się, ile czasu poświęciłaś dziś TYLKO dla siebie. Jeśli myślisz, że Tobie to niepotrzebne lub że doba ma tylko 24 godziny i nie jesteś w stanie znaleźć nawet 3 minut na odpoczynek, to chyba czas zmienić myślenie.

Czas dla siebie jest ważny, by być dobrym rodzicem, partnerką, pracownikiem czy przyjaciółką.

Brak czasu dla siebie powoduje zmęczenie, napięcie i uczucie ciągłego stresu.

Będąc ciągle zapracowana, działasz na najwyższych obrotach. Na dłuższą metę może to mieć negatywny wpływ na organizm.

W piramidzie potrzeb istotne miejsce znajduje odpoczynek, który jest potrzebą czysto fizjologiczną. Żeby moc działać sprawnie, musisz mieć naładowane baterie.

Pamiętaj, że szczęśliwe dziecko = szczęśliwa mama, oddana przyjaciółka, na którą można liczyć, to kobieta, która zna swoją wartość i umie zadbać o siebie, kreatywny pracownik to ten, który rozwija pasje.

Sposoby na czas dla siebie

Jesień to doskonały moment na to, by odnaleźć swoje mindfulness. Oto nasze propozycje!

Książka, kocyk i herbata

Fot. Adobe Stock

To trio idealne. Jesienny wieczór w wygodnym fotelu, z ciekawą powieścią i pyszną, ciepłą herbatą potrafi wyciszyć i dodać energii na kolejny dzień. Postaw na zieloną herbatę, której działanie ma wiele korzystnych skutków.

doskonale odpręża i uspokaja

działa antyoksydacyjnie, zwalczając wolne rodniki

oczyszcza organizm z toksyn

Fot. Materiały prasowe

Gdzie szukać najlepszych zielonych herbat? Szeroki wybór znajdziesz w ofercie marki Big-Active.

Oprócz klasycznej zielonej herbaty, dostępnych jest też wiele ciekawych egzotycznych połączeń smakowych z dużymi kawałkami owoców. Zielona herbata z papają i jagodami goi, maliną i marakują, pigwą i granatem... wyliczać można długo, bo wybór jest imponujący. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Taki napar nie tylko zadziała rozgrzewająco w jesienne dni, ale i wprawi w dobry nastrój. Pamiętaj o prawidłowym parzeniu zielonej herbaty. Jak to zrobić poprawnie?

Włóż torebkę do kubka Zalej wodą o temperaturze 90 stopni Zaparzaj 2-3 minuty Ciesz się czasem dla siebie!

Samotny spacer

Fot. Adobe Stock

Chwila na świeżym powietrzu to zastrzyk energii, który działa motywująco, a dodatkowo zmienia perspektywę. Wycisz się, oddychaj głęboko, postaraj się poczuć swoje emocje. Nie myśl o tym, co było lub co masz zrobić później.

Domowe SPA

Fot. Adobe Stock

Wanna, dużo piany, ulubione kosmetyki do kąpieli i świece. Wykonaj peeling twarzy i ciała. Na koniec nałóż ulubiony balsam nawilżający. Przed snem pozwól sobie na jogę lub oczyszczającą medytację.

Pyszne jedzenie

Fot. Adobe Stock

Jeśli lubisz gotować, to koniecznie przygotuj coś sama. Nie od dziś wiadomo, że czas spędzony na pichceniu bywa świetną formą relaksu. Jeśli jednak nie odnajdujesz się w kuchni, to zamów coś pysznego. Nakryj do stołu, rozstaw świece i włącz nastrojową muzykę. Celebruj posiłek i ciesz się chwilą.

Ulubiony film

Fot. Adobe Stock

Po jedzeniu czas na sjestę. Najlepiej z dobrym filmem w roli głównej. Komedia romantyczna sprawdzi się idealnie. Do tego kubek ciepłej herbaty i towarzystwo najbliższych. Czego można chcieć więcej?

