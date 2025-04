Nowy rok to dla wielu z nas czas postanowień, zmian i decyzji. Analizujemy minione lata i zastanawiamy się, jak osiągnąć szczęście. Masz wrażenie, że życie przecieka ci przez palce? Że każdy dzień jest taki sam, a ty nie spełniasz się zawodowo? Zamknij teraz oczy i myśl, co tak naprawdę powstrzymuje cię przed realizacją planów. Czy jest to strach przed porażką? Brak wiary w swój pomysł? Potrzeba stworzenia dobrego biznesplanu, na czym kompletnie się nie znasz? A może najzwyczajniej w świecie nie masz pieniędzy na rozkręcenie własnego biznesu?

Reklama

Chociaż ten ostatni element wydaje się najtrudniejszy do osiągnięcia, tak naprawdę jest zupełnie inaczej. Gdy uwierzysz w siebie i znajdziesz motywację do wprowadzenia zmian, zobaczysz, że pieniądze da się zorganizować. Są instytucje i programy, które wspierają przedsiębiorcze kobiety. Pytanie brzmi, czy chcesz być jedną z nich?

Fot. Adobe Stock

Dofinansowanie z Funduszy Norweskich

Czy wiesz, że Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów EOG? Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Ma też wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i partnerami z Norwegii.

Brzmi jak czarna magia? Tylko z pozoru. To, na czym przede wszystkim powinnaś się skupić, to fakt, że w ramach tego programu realizowany będzie Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet we wszystkich trzech obszarach tematycznych dla firm w których kobiety są właścicielami lub mają decydujący głos w zarządzaniu firmą.

Fot. Adobe Stock

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Czy twoja działalność dotyczy innowacji w zakresie zielonych technologii lub technologii poprawiających jakość życia? A może innowacji w obszarze wód morskich i śródlądowych? Doskonale! Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet jest skierowany właśnie do ciebie.

Uzyskane pieniądze możesz przeznaczyć na inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym, w tym dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska.

To jednak nie wszystko. Poszukujesz środków na usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji, usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego? Zgłoś takie zapotrzebowanie w swoim wniosku.

Panie, które potrzebują mentoringu, wspierającego innowacyjny rozwój swojej firmy również mogą ubiegać się o pieniądze, ponieważ jest to trzeci obszar, na jaki można przeznaczyć wsparcie finansowe. Co ciekawe, o pomoc i konsultację można poprosić mentora z Norwegii, który chętnie podzieli się swoim doświadczeniem i udzieli cennych wskazówek.

Fot. Adobe Stock

Jak wysokie wsparcie możesz otrzymać?

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu. Maksymalnie możesz otrzymać nawet 200 000 euro. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Jeśli nie wiesz, czy twoja działalność może skorzystać z Funduszy Norweskich, wejdź na stronę www.parp.gov.pl lub zadzwoń na infolinię: 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Jak ubiegać się o grant?

Wnioski można składać od 7 stycznia do 31 marca 2020 roku.

Reklama

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania. Wszystkie informacje, a także instrukcje znajdziesz na stronie www.parp.gov.pl. Wypełnij formularz zgłoszeniowy online. Poczekaj na ocenę swojego projektu. Podpisz umowę i realizuj swoje przedsiębiorcze marzenia.